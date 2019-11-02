Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı başladı

"Son dönemlerde yelkene olan ilgi artıyor. Bunun eğitim tarafı da özel ilgi de artıyor. Bunda, bu tür organizasyonlar ve bizim gibi sponsorların etkisi var. Katılımcı sayısı beklentimizi aştı. Bu yarışta birinci olan ekipler İngiltere'de önemli bir yarışa katılacak. Sanırım ilgi bu yüzden daha da yüksek. Görsel anlamda bir şölen olduğunu düşünüyorum."