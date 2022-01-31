Yürüyüş yaparken hangi kaslarımız çalışır?

Haberler - ntv.com.tr 31.01.2022 - 17:14
Günlük hayatta spor yapmanın en kolay yolu olan yürüyüş hem keyifli hem de etkili sonuç alınabilenecek bir egzersiz.
Ayrıca bol oksijenli bir ortamda yürümek harcanan kaloriyi ve yakılan yağ miktarını da artırıyor.
Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.
Koşu gibi görece kısa süreli (30-40 dk) kardiyo egzersizleri vücüdumuzdaki karbonhidratları yakarken, uzun süren yürüyüşlerde (1-2 saat) vücudumuz yağları yakacak bir düzende çalışmaya başlıyor.
Yani; koşarken vücudumuz temelde karbonhidratları yakarken, yürüyüşlerde direkt olarak yağ yakıyor.
Tabi burada amacınız kilo vemekse bunu sadece yürüyüş veya diğer egzersizleri yaparak değil, doğru bir beslenme düzeni de oluşturmanız gerekiyor.
Kalça kasları vücudumuzdaki en büyük kas grubu olan bacak kaslarının içindeki en büyük kastır.
Kısacası ifade etmek gerekirse; kalça kaslarımız vücudumuzdaki en büyük kastır.
Egzersiz yaparken çalıştırdığımız kas grubu ne kadar büyük olursa, o kadar fazla kalori yakmış oluruz.
Yani uzun süren yürüyüşler yapmak en çok kalori yakılan egzersizlerden bir tanesidir.
Bacak kaslarımız içinde ikinci en büyük kas olan ön bacaklarımız da yürüyüş yaparken çalışır.
Ayrıca yürüyüş yapmak kasları kemiklere bağlayan tendonları güçlendirerek iskelet sistemimizin kuvvetlenmesini sağlar.
Tıpkı diğer bacak kaslarımız gibi yürürken çalışan arka bacaklarımız kalori yakmamıza yardımcı oluyor ve tıpkı ön bacak kasları gibi tendonların güçlenmesini sağlıyor.
Günlük hayatta biz farketmesek de sürekli çalışan ve hep gergin durumda olan baldır kasları sanılanın aksine bacaklarımızın üst kısmında değil alt kısmında bulunuyor.
Ayakta durduğumuz süre boyunca aktif olan baldır kasları bacak grubundaki diğer kaslara göre çok daha küçük bir boyutta.
Bu sebeple kardiyo antremanlarında en çok kramp giren bölge de baldır kaslarıdır.
Core bölgesi
Yürürken en çok çalışan kas grubu bacak fakat başka yardımcı kas grupları da çalışıyor.
Vücudumuzun ortasına yer alan ve çekirdek bölge olarak bilinen core kaslarımız yürürken dengemizi sağlamaktan, koordinasyonumuzu güçlendirmeye kadar bir çok yarar sağlıyor.
Bu sayede yürüyüş bize sağlıklı bir vücut kazandırıyor.