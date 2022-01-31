Yürüyüş yaparken hangi kaslarımız çalışır?

Günlük hayatta spor yapmanın en kolay yolu olan yürüyüş hem keyifli hem de etkili sonuç alınabilenecek bir egzersiz.

Ayrıca bol oksijenli bir ortamda yürümek harcanan kaloriyi ve yakılan yağ miktarını da artırıyor.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.