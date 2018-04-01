Zirve yeniden Galatasaray'da
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
Spor Toto Süper Lig'in 27 haftasında Galatasaray, kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenerek liderliğe yeniden yükseldi. Galatasaray'ın gollerini Feghouli ve Gomis attı.
-
1Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile evinde karşı karşıya geldi.
-
27. dakikada Feghouli'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçt
-
3Gomis'in 60. dakikada attığı golle Galatasaray 2-0 öne geçti.
-
490. dakikada Kucka'nın attığı golle Trabzonspor farkı 1'e indirdi.
-
5Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
-
6Galatasaray, bu galibiyetle puanını 57'ye çıkartarak M.Başakşehir'in 1 puan önünde lider olarak yer aldı.
-
7
PROTOKOL TİRBÜNÜNDE DOSTLUK RÜZGARI
Galatasaray-Trabzonspor maçında başkanlar Mustafa Cengiz ile Muharrem Usta, protokol tribününde yan yana oturdu.
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18