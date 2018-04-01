NTV

Zirve yeniden Galatasaray'da

ntv.com.tr, Anadolu Ajansı

Spor Toto Süper Lig'in 27 haftasında Galatasaray, kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenerek liderliğe yeniden yükseldi. Galatasaray'ın gollerini Feghouli ve Gomis attı.

  • 1

    GalatasaraySpor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile evinde karşı karşıya geldi.
  • 2

    7. dakikada Feghouli'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçt
  • 3

    Gomis'in 60. dakikada attığı golle Galatasaray 2-0 öne geçti.
  • 4

    90. dakikada Kucka'nın attığı golle Trabzonspor farkı 1'e indirdi.
  • 5

    Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
  • 6

    Galatasaray, bu galibiyetle puanını 57'ye çıkartarak M.Başakşehir'in 1 puan önünde lider olarak yer aldı.
  • 7

    PROTOKOL TİRBÜNÜNDE DOSTLUK RÜZGARI

    PROTOKOL TİRBÜNÜNDE DOSTLUK RÜZGARI

    Galatasaray-Trabzonspor maçında başkanlar Mustafa Cengiz ile Muharrem Usta, protokol tribününde yan yana oturdu. 

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin