16 yıllık iPhone açık artırmada 63 bin dolara satıldı

Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın ilk nesil akıllı telefonu iPhone, çevrimiçi yapılan açık artırmada 63 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 190 bin Türk lirası) satıldı.

16 yıllık iPhone açık artırmada 63 bin dolara satıldı - 1

CNN'in haberine göre, LCG Müzayede sitesi tarafından satışa sunulan ilk nesil iPhone, gerçek fiyatının 100 kat üzerinde alıcı buldu.

16 yıllık iPhone açık artırmada 63 bin dolara satıldı - 2

27 KİŞİ TEKLİF VERDİ

Yaklaşık bir ay önce 2 bin 500 dolarlık (yaklaşık 47 bin 170 Türk lirası) bir teklifle başlayan açık artırmaya, kutusu açılmayan iPhone'u satın almak için toplam 27 kişi katıldı.

16 yıllık iPhone açık artırmada 63 bin dolara satıldı - 3

LCG Müzayede'nin kurucusu Mark Montero, 10 alıcının son ana kadar çekiştiği açık artırmada, yeni nesil iPhone'u 63 bin dolara ABD'den bir kişinin aldığını söyledi.

16 yıllık iPhone açık artırmada 63 bin dolara satıldı - 4

2007'DE PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Orijinal fiyatı 599 dolar (yaklaşık 11 bin 300 Türk lirası) olan ilk nesil iPhone, 3,5 inç (8,89 cm) ekran, 2 mega piksel kamera, 4 veya 8 GB hafıza ve internet özellikleriyle 2007'de piyasaya sunulmuştu.

16 yıllık iPhone açık artırmada 63 bin dolara satıldı - 5

Aynı müzayede sitesinde, geçen yıl satılan bir başka ilk nesil iPhone, 39 bin dolardan (yaklaşık 736 bin Türk lirası) alıcı bulmuştu.

16 yıllık iPhone açık artırmada 63 bin dolara satıldı - 6
16 yıllık iPhone açık artırmada 63 bin dolara satıldı - 7
16 yıllık iPhone açık artırmada 63 bin dolara satıldı - 8

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER