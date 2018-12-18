19 yaşındaki Mardinli Murat sosyal medyada günün konusu oldu
19 yaşındaki Mardinli Murat sosyal medyada paylaştığı kareler ile adından sıkça söz ettiriyor.
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1Mardin'de yaşayan 19 yaşındaki Murat Akyol'un ünü, hazırladığı fotoğrafların sosyal medyada yayılması ile ülke sınırlarını aştı.
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2Çalışmaları Boredpanda'da yayınlanan Akyol hayallerini resmettiğini söyleyen Akyol, resme gönülden bağlı olduğunu söylüyor.
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3İşte Akyol'un ilgi çeken çalışmaları...
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