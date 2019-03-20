2019’un en iyi 10 Android telefonu
ntv.com.tr
Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android geniş bir marka yelpazesine sahip. Peki bu işletim sistemine sahip telefonlardan en dikkat çekenleri hangisi? PC Mag 2019’un en iyi 10 Android telefonlarını belirledi. İşte o modeller ve kullanıcılarına sundukları özellikler...
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1
Google Pixel 35.5 inç ekran
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2
Google Pixel 364 GB'dan başlayan depolama seçeneği
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3
Google Pixel 34 GB RAM
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4
Google Pixel 32915 mAh batarya
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5
Google Pixel 312.2 MP kamera
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6
Motorola Moto G6 Play5.7 inç ekran
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7
Motorola Moto G6 Play16 GB'dan başlayan depolama seçeneği
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8
Motorola Moto G6 Play2 GB RAM
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9
Motorola Moto G6 Play4000 mAh batarya
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10
Motorola Moto G6 Play13 MP kamera
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11
OnePlus 6T6.41 inç ekran
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12
OnePlus 6T128 GB depolama
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13
OnePlus 6T6 GB RAM
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14
OnePlus 6T3700 mAh batarya
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15
OnePlus 6T16 MP kamera
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16
Samsung Galaxy S10e5.8 inç ekran
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17
Samsung Galaxy S10e128 GB depolama
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18
Samsung Galaxy S10e6 GB RAM
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19
Samsung Galaxy S10e3100 mAh batarya
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20
Samsung Galaxy S10e12 MP kamera
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21
Samsung Galaxy Note 96.4 inç ekran
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22
Samsung Galaxy Note 9128 GB depolama
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23
Samsung Galaxy Note 96 GB RAM
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24
Samsung Galaxy Note 94000 mAh batarya
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25
Samsung Galaxy Note 912 MP kamera
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26
Asus ROG Phone6 inç ekran
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27
Asus ROG Phone128 GB depolama
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28
Asus ROG Phone8 GB RAM
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29
Asus ROG Phone4000 mAh batarya
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30
Asus ROG Phone12 MP kamera
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31
BlackBerry Key2 LE4.5 inç ekran
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32
BlackBerry Key2 LE32 GB'dan başlayan depolama seçeneği
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33
BlackBerry Key2 LE4 GB RAM
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34
BlackBerry Key2 LE3000 mAh batarya
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35
BlackBerry Key2 LE13 MP kamera
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36
LG V40 ThinQ6.4 inç ekran
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37
LG V40 ThinQ64 GB depolama
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38
LG V40 ThinQ6 GB RAM
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39
LG V40 ThinQ3300 mAh batarya
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40
LG V40 ThinQ12 MP kamera
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41
Samsung Galaxy S106.1 inç ekran
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42
Samsung Galaxy S10128 GB depolama
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43
Samsung Galaxy S108 GB RAM
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44
Samsung Galaxy S103400 mAh batarya
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45
Samsung Galaxy S1012 MP kamera
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46
Motorola Moto E5 Play5.2 inç ekran
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47
Motorola Moto E5 Play16 GB'dan başlayan depolama seçeneği
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48
Motorola Moto E5 Play2 GB RAM
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49
Motorola Moto E5 Play2800 mAh batarya
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50
Motorola Moto E5 Play8 MP kamera