2020'nin son 'Süper Ay'ı son kez görüldü



2020’nin dördüncü ve son 'Süper Ay'ı son defa dün gece görüldü. Muhteşem manzaralara sahne olan Süper Ay sırasında Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görüldü. İşte 'Süper Ay'dan objektiflere yansıyan kareler...

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Gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" son bir kez daha gerçekleşti

Bu yıl ilki 9 Şubat'ta, ikincisi 9 Mart'ta üçüncüsü ise 8 Nisan'da gerçekleşen Süper Ay'ın dördüncü ve bu yıl içerisindeki sonuncusu Perşembe gecesi görüldü.

Başka bir deyişle 2020'nin son 'Süper Ay'ı dün gece Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgeleriden görüldü.

Salı gecesi başlayan Dolunay ise Cuma'ya kadar devam edecek.

İşte gezegenimizin dört bir yanından Süper Ay manzaraları...

SÜPER AY NEDİR? Ay, elips şeklinde bir yörüngede hareket ettiğinden Dünya'ya yılda en az bir kez en yakın noktaya ulaşıyor.

Bu geceyi özel yapan ise bu yakınlığın dolunaya denk geliyor olması.

Süper Ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor.





