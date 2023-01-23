2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu!

Bir analiz firması 2022'de en çok satan akıllı telefon markalarını açıkladı. Sonuçlara göre, 2022'de en çok satan akıllı telefon markaları sıralaması bir önceki yıla oranla değişim göstermedi. Listenin zirvesinde Samsung, Apple ve Xiaomi yer aldı. İşte en çok satan akıllı telefon markaları...

2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu! - 1

Analiz firması Canalys’e 2022'de en çok satış yapan akıllı telefon markalarını açıkladı.

2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu! - 2

Samsung, Apple ve Xiaomi arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışırken en çok satan akıllı telefon markaları listesinde sıralama bir önceki yıla göre değişim göstermedi.

Listenin zirvesindeki isim Samsung olurken onu Apple ve Xiaomi takip etti.

2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu! - 3

Samsung geçen yılın en başarılı kapatan akıllı telefon markası olmayı başardı.

Samsung'un pazar payı yüzde 22'ye yükselirken 264 milyon adet satış gerçekleştirdi.

2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu! - 4

Aynı dönemde Apple'ın pazar payı yüzde 19'a çıkarken 228 milyon adet satış yaptı.

Xiaomi'nin ise pazar payı yüzde 13'e gerileyerek 156 milyon adet satış gerçekleştirdi.

İşte 2022 yılında en fazla satış yapan akıllı telefon markaları:

2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu! - 5

SAMSUNG

Satış adedi: 264 milyon (yüzde 22)

2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu! - 6

APPLE

Satış adedi: 228 milyon (yüzde 19)

2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu! - 7

XIAOMI

Satış adedi: 156 milyon (yüzde 13)

2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu! - 8

OPPO

Satış adedi: 108 milyon (yüzde 9)

2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu! - 9

VIVO

Satış adedi: 108 milyon (yüzde 9)

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER