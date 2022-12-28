2023'te Ay'a yolculuk planlayan ülkeler! Listede Türkiye'de var

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Güneş Sistemi'nde çok eski bir gezegenin kalıntısı olduğu düşünülen 16 Psyche adlı bir asteroidi keşfetmek için Psyche uzay aracını 2023'te fırlatacak.

Bir sonraki Ay görevini ise Artemis II olarak adlandırılan araçla 2024'te başlatmayı hedefliyor.

NASA ayrıca 2026 yılına kadar Artemis III görevini başlatarak Ay'a ilk kadını ve ilk siyahi insanı indirmek istiyor.