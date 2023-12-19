2023'ün en iyi 5 Android cihazı belli oldu
2023 yılını geride bırakmaya günler kala bu yılın en iyi Android telefonları "Android Authority" editörleri tarafından seçildi. Telefonların bu listede seçilmeden önce test verilerinin, temel özelliklerinin ve güncelleme politakası garantileri gibi ölçümlerden, fotoğraf, kullanıcı arayüzü tasarımı ve benzersiz yazılım özelliklerinin baz alındığı kaydedildi. İşte 2023 yılının en iyi 5 Android telefonu...
"Android Authority" editörlerinin seçimine göre 2023 yılının en iyi Android cihazları belli oldu.