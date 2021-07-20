4,6 milyar yıllık asteroit bulundu: Evrenin sırlarını içeriyor

Bilim insanları, bu yılın başlarında İngiltere'de bulunan 4,6 milyar yıl öncesine ait eski bir göktaşının muhtemelen Güneş Sistemi'nin doğuşundan kalan kozmik bir enkaz kalıntısı olduğunu açıkladı.

Bilim insanları, göktaşının Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasındaki ana asteroit kuşağındaki 'ilkel evinden' 180 milyon kilometreden fazla yol kat ettiğini ve Dünya'da yaşamın nasıl başladığına dair soruları yanıtlayabileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte, antik kaya parçası, biyolojik malzeme içeren bir göktaşı türü olan karbonlu kondritin nadir bir örneğini oluşturuyor. Dünya'ya düşen meteorların yalnızca yüzde 5'inden daha azı bu sınıflandırmaya ait.

28 Mart sabahı Woodmancote dışındaki çamurlu tarlalarda göktaşı bulan Robson, "Karbonlu kondritler, tüm canlılarda bulunan amino asitler de dahil olmak üzere organik bileşikler içerir. Dünya doğmadan önce var olan bir materyalden bu tür bileşiklerin varlığını tespit edebilmek ve doğrulayabilmek, yaşamın nasıl başladığını anlamak için önemli bir adım olacaktır” dedi.

Diğer taraftan, İngiltere’de yer alan Loughborough Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yapısını ve bileşimini belirlemek için göktaşı üzerinde bir çalışma yapıyor ve sonuçlarını yakın zamanda yapılacak bir çalışmada yayınlayacaklar.

Bilim insanları, şimdiye kadar, göktaşının Güneş sistemi’nin gezegenlerini ve aylarını oluşturmak için bir araya geldiğinde çoğu eski uzay enkazının yaşadığı şiddetli kozmik çarpışmalara asla maruz kalmadığını buldu. Ancak asteroit, daha önce kaydedilmiş diğer örneklerde hiç görülmemiş bir fiziksel yapı içeriyor.