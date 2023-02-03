50 bin yıl sonra ilk kez: Yeşil kuyruklu yıldızdan çarpıcı fotoğraflar

Resmi adı C/2022 E3 (ZTF) olan yıldız, Dünya'yı en son, Neandertallerin hala Avrasya'da yaşadığı, mamutlar ve kılıç dişli kediler de dahil olmak üzere büyük Buz Devri memelilerinin arazide dolaştığı ve Kuzey Afrika'nın ıslak, verimli ve yağmurlu bir yer olduğu bir zamanda Dünya'ya yaklaşmıştı.