ABD, "Ay'da demiryolu sistemi" için çalışmalara başladı
ABD, gelecekte Ay'ın güney kutbuna insanlığın temelli yerleşeceği bir üs kurmayı hedefliyor. Bu planlar doğrultusunda, Ay yüzeyinde malları ve insanları taşıyacak bir "demiryolu ağı" inşa etmek için çalışmalar başladı.
AY'DA İNSAN KOLONİSİ
ABD, gelecekte uzayda planlanan kolonileşme sırasında Ay yüzeyinde mal ve insan taşıyacak bir "demiryolu ağı" inşa etmeyi planlıyor.
ABD Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen "Ay yüzeyinde demiryolu sistemi" planı hem insanları hem de Ay'a götürülen malzemeleri taşıyabilecek.