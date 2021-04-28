ABD polisi de fidye yazılım kurbanı oldu

Fidye yazılımı saldırıları her geçen gün daha tehlikeli bir hale geliyor.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başkent Washington DC polis bölümü saldırıların kurbanı oldu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre başkent polisin güvenliği siber saldırganlar tarafından aşıldı.