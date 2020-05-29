Amerikalılar Corona virüsün sorumlusunu buldu!

ntv.com.tr 29.05.2020 - 09:29 | Son Güncelleme : 29.05.2020 - 09:31
İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen Corona virüs (COVID-19) dünya genelinde 6 milyona yakın kişiye bulaşmış durumda.
Bugüne kadar dünya genelinde 350 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan virüs pek çok komplo teorisinin de ortaya çıkmasına neden olmuş durumda.
O komplo teorilerinden en dikkat çekeni ise ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile ilgili.
Geçtiğimiz dönemde ABD Başkanı Trump’ın eski danışmanı tarafından da dile getirilen komplo teorisine göre corona virüs salgınının yaratılmasında Bill Gates’in parmağı olabilir.
“Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullanan Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etmişti.
Ancak görünen o ki Bill Gates hakkında ortaya atılan bu iddia Amerika Birleşik Devletleri’nde hatırı sayılır oranda kabul görüyor.
Yahoo News için YouGov tarafından düzenlenen ve Cumhuriyetçi Parti’ye oy veren 1.640 yetişkinin katıldığı ankete göre, her 100 kişiden 44’ü Bill Gates hakkında ortaya atılan bu iddianın doğru olduğuna inanıyor.