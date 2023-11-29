Amiral gemisi telefonlar satış rekoru kırıyor: İşte 2023'ün üçüncü çeyrek raporu

SAMSUNG'TAN REKOR

1 Ağustos tarihinde Güney Kore'de ön siparişe açılan Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, toplam 1,02 milyon adet ön siparişe ulaşarak katlanabilir telefon pazarında yeni bir rekora imza attı.



Bu rakamın daha önce Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 tarafından kaydedilen 970.000 adetlik rekoru geride bıraktığı görüldü.