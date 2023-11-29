Amiral gemisi telefonlar satış rekoru kırıyor: İşte 2023'ün üçüncü çeyrek raporu
Apple, Samsung, vivo gibi markaların 2023 yılında ürettikleri amiral gemisi telefonları satış rekorları kırıyor. iPhone 15 serisinin sevkiyatları yüzde 16 artış gösterirken, 1 Ağustos ta tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip ve Fold 5 katlanabilir telefon pazarında 1,02 milyon ön siparişe ulaşırken, Samsung S23 Ultra, S22'ye kıyasla yüzde 23 daha iyi sattı. Ayrıca vivo geniş dil modeli (LLM) ile desteklenen X100 serisi ilk haftasında Çin'de satış rekoru kırdı.
Yılın son çeyreğine girilirken Apple, Samsung ve vivo gibi markaların ürettiği amiral gemisi telefonların satışlarında ciddi artış gözlemlendi.