Amiral gemisi telefonlar satış rekoru kırıyor: İşte 2023'ün üçüncü çeyrek raporu

Apple, Samsung, vivo gibi markaların 2023 yılında ürettikleri amiral gemisi telefonları satış rekorları kırıyor. iPhone 15 serisinin sevkiyatları yüzde 16 artış gösterirken, 1 Ağustos ta tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip ve Fold 5 katlanabilir telefon pazarında 1,02 milyon ön siparişe ulaşırken, Samsung S23 Ultra, S22'ye kıyasla yüzde 23 daha iyi sattı. Ayrıca vivo geniş dil modeli (LLM) ile desteklenen X100 serisi ilk haftasında Çin'de satış rekoru kırdı.

Amiral gemisi telefonlar satış rekoru kırıyor: İşte 2023'ün üçüncü çeyrek raporu - 1

Yılın son çeyreğine girilirken Apple, Samsung ve vivo gibi markaların ürettiği amiral gemisi telefonların satışlarında ciddi artış gözlemlendi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Amiral gemisi telefonlar satış rekoru kırıyor: İşte 2023'ün üçüncü çeyrek raporu - 2

SAMSUNG'TAN REKOR

1 Ağustos tarihinde Güney Kore'de ön siparişe açılan Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, toplam 1,02 milyon adet ön siparişe ulaşarak katlanabilir telefon pazarında yeni bir rekora imza attı.

Bu rakamın daha önce Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 tarafından kaydedilen 970.000 adetlik rekoru geride bıraktığı görüldü.

Amiral gemisi telefonlar satış rekoru kırıyor: İşte 2023'ün üçüncü çeyrek raporu - 3

GALAXY S23 SATIŞLARINDA ARTIŞ

Samsung Galaxy S23 satışlarınınGalaxy S22 serisine kıyasla yüzde 23 daha iyi satıldığı belirtildi.

Şirket Galaxy S23 cihazının satışa sunulduğu ilk 6 ay boyunca 18,63 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi.

Amiral gemisi telefonlar satış rekoru kırıyor: İşte 2023'ün üçüncü çeyrek raporu - 4

IPHONE SATIŞLARINDA YÜZDE 16 ARTIŞ

Apple, geçtiğimiz Eylül ayında yeni iPhone 15 modellerini tanıttı.

Display Supply Chain Consultants'ın verilerine göre, Apple'ın iPhone 15 cihazlarına yönelik ekran sevkiyatlarına yetişemediği belirtildi.

iPhone 15 modelleri için yapılan toplam panel sevkiyatının, iPhone 14 serisine kıyasla yüzde 16 artış gösterdiği, iPhone 13 için ise yüzde 20 civarında arttığı ortaya kondu.

Amiral gemisi telefonlar satış rekoru kırıyor: İşte 2023'ün üçüncü çeyrek raporu - 5

VİVO SATIŞ REKORU KIRDI

vivo geçtiğimiz günlerde dünya lansmanını yaptığı yeni modeli X100'ü satışa çıkardı.

İlk kez Çin'de satışa çıkan X100 serisi, bugüne kadar tüm vivo modellerini geride bırakarak yaklaşık 140 milyon doların üzerinde kazanç getirisi sağladı.

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