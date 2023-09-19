Android güncellemeleri neden önemli?

Konuyla ilgili değerlendirme yapan vivo Türkiye CMO’su Ertan Şensoy, “vivo Türkiye fabrikamızdaki üstün kaliteli üretim süreçlerimize, çıktılarına ve vivo markalı akıllı telefonlarımıza duyduğumuz güvenin bir sonucu ve ispatı olarak, telefonlarımızı tercih eden tüm tüketicilere 2 büyük Android güncelleme ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi sunuyoruz. Android güncelleme sözümüzü V29 serimizde de yineleyerek kullanıcılarımızın V29 serisi ile kusursuz bir deneyim yaşamalarını mümkün kılıyoruz. Üstelik resmi satış kanalımız myvivoshop.com üzerinden alışveriş yapmaları halinde kendilerine 2 yıl zorunlu üretici garantisine ek olarak 1 yıl ücretsiz üretici garantisi de sunuyoruz” diye konuştu.