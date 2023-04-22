Android'de 60 uygulamada virüs bulundu: 100 milyon kez indirildiler

Bir antivirüs şirketi Android tabanlı akıllı cihazlardaki yeni denetlemesini paylaştı.
Yapılan incelemelerde 60'dan fazla uygulamada kötü amaçlı yazılım tespit edildi.
Bu 60 uygulamanın toplam indirme sayısı ise 100 milyonun üzerinde.
McAfee ekibi Goldoson adındaki kütüphaneyi kullanan uygulamaların tehlikeli olduğunu açıkladı. Bu kütüphaneyi kullanan geliştiriciler istemeden de olsa kullanıcılarını tehlikeye attı.
Goldoson yüklendikten sonra bir cihazda yüklü olan uygulamalar, WiFi ve Bluetooth bağlantılı cihazların geçmişi ve yakındaki GPS konumları hakkında veri topluyor.
Kütüphane kullanıcının izni olmadan da arka planda reklamlara tıklayabiliyor. Bu da kullanıcıların dolandırıcılık mağduru haline getiriyor.
En fazla indirme sayısına sahip etkilenen uygulamalar ise L.Point with L.Pay, Swipe Brick Breaker, Money Manager Expense & Budget, GOM Player, Live Score, GOM Audio ve Compass 9.
Bu uygulamaların 100 milyondan fazlası Google Play Store üzerinden indirilirken, yaklaşık 8 milyonu Kore'nin önde gelen uygulama mağazası ONE Store'dan indirildi. Etkilenen tüm uygulamalara buradan göz atabilirsiniz.