Android'de 60 uygulamada virüs bulundu: 100 milyon kez indirildiler

Bu 60 uygulamanın toplam indirme sayısı ise 100 milyonun üzerinde.

McAfee ekibi Goldoson adındaki kütüphaneyi kullanan uygulamaların tehlikeli olduğunu açıkladı. Bu kütüphaneyi kullanan geliştiriciler istemeden de olsa kullanıcılarını tehlikeye attı.