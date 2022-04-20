Antarktika'da müze gibi bilim istasyonu: Y Üssü

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü ve UKAHT arasındaki iyi niyet anlaşması kapsamında Ulusal Antarktik Bilim Seferleri sırasında bu üssün ziyaret edilip, yapının güncel fiziksel kondisyonu ve olası yapısal hasarlar için kontrol edildiğini anlatan Yılmaz, "Kullanıldığı zaman dilimini olduğu gibi koruyan üs, ziyaretçilerine adeta bir zaman makinesi deneyimi yaşatıyor." dedi.