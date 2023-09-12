Apple duyurdu: İOS 17 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İOS 17 hangi iPhone modellerine uyumlu olacak?
Apple'ın yeni işletim sistemi İOS 17 sürümünün ayrıntıları belli oldu. İOS 17, kısa bir zaman sonra tüm dünyada Apple kullanıcılarının hizmetine sunulacak. Peki, İOS 17 hangi özelliklere sahip olacak ve hangi telefonlar güncellemeyi alabilecek? İşte ayrıntılar...
Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan Apple'ın yeni sürümü İOS 17'nin özellikleri açıklandı. İOS 17 sürümüyle birlikte birçok yeni özellik ekleyen Apple'ın, yeni sürümünü ne zaman çıkaracağı merak ediliyor. Peki, İOS 17 ne zaman çıkacak? İOS 17 özellikleri neler ve hangi iPhone modellerinde olacak?