Apple duyurdu: İOS 17 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İOS 17 hangi iPhone modellerine uyumlu olacak?

İOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, lansman tarihinin duyurusunun ardından iOS 17 Beta 8'i yayınlamıştı. Muhtemelen beta kullanıcıları için son güncelleme olduğu tahmin edilirken iOS 17'nin tüm kullanıcılar için yayınlanma günü 18 Eylül olarak belirlendi.



Bir süredir beta sürecinde olan iOS 17, sadece destekleyen modellere indirilebilecek.



iOS 17'nın 18 Eylül akşamı saat 20.00 civarında gelmesi bekleniyor.