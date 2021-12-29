Apple ile Meta arasında yetenek rakabeti: iPhone üreticisi, mühendislerinin kaçmasını önlemek için 180 bin dolar bonus verdi

Haberler - ntv.com.tr 29.12.2021 - 12:46
Bloomberg’in bildirdiğine göre, Apple geçen hafta, sınırlı stok birimleri olarak verilen ikramiyeler hakkında silikon tasarımı, donanım ve belirli yazılım ve operasyon gruplarındaki bazı mühendislerini bilgilendirdi. Bununla birlikte, hisse senetleri dört yıldan fazla bir süre boyunca kazanılıyor ve iPhone üreticisinde kalmak için bir teşvik sağlıyor.
Sürpriz olarak gelen ikramiyeler, yaklaşık 50 bin ile 180 bin dolar arasında değişti. Programın halka açık olmadığı için kimliğinin açıklanmasını istemeyen kişiler, mühendislerin birçoğunun yaklaşık 80 bin dolar, 100 bin dolar veya 180 bin dolarlık hisse aldığını söyledi. Ayrıca, ikramiyelerin yöneticiler tarafından belirlenen yüksek performans gösteren kişilere verildiği belirtildi.
Bloomberg’in ulaştığı Apple’ın bir temsilcisi ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
Diğer taraftan Apple, Silikon Vadisi ve ötesindeki şirketlere karşı bir yetenek savaşı yürütüyor ve Meta özel bir tehdit olarak ortaya çıkıyor. Meta, son birkaç ayda Apple'dan yaklaşık 100 mühendis transfer etti, ancak bu tek yönlü gerçekleşmedi. Bazı önemli Meta mühendisleri de Apple’a geçti.
Meta, Apple'ın artırılmış gerçeklik, yapay zeka, yazılım ve donanım mühendisliği bölümlerinden mühendislik yeteneklerini yakalama çabalarını hızlandırdı.Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı işleten sosyal medya devi, donanıma ve metaverse'e yeniden odaklanmak için önemli maaş artışları yaptı.
Buna karşın, Apple'ın sürücüsüz otomobil ekibi de dahil olmak üzere diğer alanlarda da yetenek kaybı yaşandı. Şirketin, araba, VR ve AR kulaklıkları ve iPhone'un gelecekteki sürümleri dahil olmak üzere birçok yeni nesil cihaz üzerinde çalıştığı için mühendislik becerilerini sürdürmesi gerekiyor.
Aynı zamanda, Apple'ın ofise dönme kararı da bazı çalışanları sarstı ve mühendislik kusurlarına yol açtı. Şirket, personelin geri dönmesi için son tarihini ertelemiş olsa da, yüz yüze çalışma konusunda diğer teknoloji şirketlerinden daha sert bir tutum izliyor.
Apple, kurumsal çalışanların haftada en az üç gün ofisten çalışmasını beklerken, donanım mühendislerinin haftada dört veya beş gün gelmesi gerektiğini duyurdu. Ancak, Meta ve diğer şirketler, politikalarında daha esnek bir anlayışı benimsiyor.
Ancak Apple, bu ay işçilerin öngörülebilir bir gelecekte evde kalacaklarını kabul etti. Şirket, tüm kurumsal, perakende ve teknik destek çalışanlarına ev ekipmanı satın alabilmeleri için bin dolarlık bir destek vereceğini açıkladı.
Ayrıca, gelecek yıllarda iki şirketin, artırılmış ve sanal gerçeklik kulaklıkları ve akıllı saatler gibi giyilebilir teknoloji endüstrisinde zorlu rakipler haline gelmesi bekleniyor. Çünkü hem Apple hem de Meta bu konuda büyük yatırımlarla hayata geçirdikleri birçok projeye sahip.
Öte yandan ikramiyelerin, hisse senetlerini almayan ve seçim sürecinin keyfi olduğuna inanan bazı mühendisleri rahatsız etti. Bazı ikramiyelerin değeri, mühendislik yöneticilerine verilen yıllık hisse senedi hibesine eşitti. Ve Apple'ın hisse senedi fiyatı yükselmeye devam ederse, değerleri de artacak. Apple’ın hisseleri bu yıl yüzde 36 artarak şirketin piyasa değerini yaklaşık 3 trilyon dolara çıkardı.