Apple ile Meta arasında yetenek rakabeti: iPhone üreticisi, mühendislerinin kaçmasını önlemek için 180 bin dolar bonus verdi

Buna karşın, Apple'ın sürücüsüz otomobil ekibi de dahil olmak üzere diğer alanlarda da yetenek kaybı yaşandı. Şirketin, araba, VR ve AR kulaklıkları ve iPhone'un gelecekteki sürümleri dahil olmak üzere birçok yeni nesil cihaz üzerinde çalıştığı için mühendislik becerilerini sürdürmesi gerekiyor.