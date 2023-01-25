Apple iOS 16.3'ü duyurdu! İşte yeni özellikler...

- iCloud için İleri Düzey Veri Koruma, uçtan uca şifreleme kullanılarak korunan iCloud veri kategorilerinin (iCloud Yedekleme, Notlar ve Fotoğraflar da dahil olmak üzere) toplam sayısını 23’e artırarak bulutta veri sızıntısı olması durumunda bile bilgilerinizi korur.

- HomePod (2. nesil) desteği sağlandı.

Freeform’da Apple Pencil veya parmağınızla yarattığınız bazı çizimlerin paylaşılan panolarda görünmemesine neden olan bir sorunu düzeltildi.