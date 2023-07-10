Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi)

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC konferansı öncesi mağazalarını çevrimiçi alışverişe kapatan Apple, Türkiye'de tüm cihazlarına 18 Mayıs'tan bu yana beşinci zammı yaptı. Zam kararı ardından iPhone telefonların fiyatları merak konusu oldu. İşte Apple Türkiye'de bulunan cihazların güncel fiyat listesi...

Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi) - 1

IPHONE 12

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 12 : 26.999 TL
  • 256 GB iPhone 12 : 28.399 TL
  • 512 GB iPhone 12 : 31.199 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 12 : 28.499 TL
  • 256 GB iPhone 12 : 31.499 TL
  • 512 GB iPhone 12 : 37.499 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 12 : 33.699 TL
  • 256 GB iPhone 12 : 37.199 TL

    1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları
  • 128 GB iPhone 12 : 37.999 TL
  • 256 GB iPhone 12 : 41.999 TL

10 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları

  • 128 GB iPhone 12 : 38.643 TL
  • 256 GB iPhone 12 : 42.711 TL

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi) - 2

IPHONE 13 MİNİ

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 13 mini : 26.999 TL
  • 256 GB iPhone 13 mini : 29.799 TL
  • 512 GB iPhone 13 mini : 35.399 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 13 mini : 28.499 TL
  • 256 GB iPhone 13 mini : 31.499 TL
  • 512 GB iPhone 13 mini : 37.499 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 13 mini : 31.999 TL
  • 256 GB iPhone 13 mini :35.499 TL
  • 512 GB iPhone 13 mini : 42.499 TL

    1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları
    • 128 GB iPhone 13 mini : 35.999 TL
    • 256 GB iPhone 13 mini :39.999 TL
    • 512 GB iPhone 13 mini : 47.999 TL

10 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları

  • 128 GB iPhone 13 mini : 36.609 TL
  • 256 GB iPhone 13 mini : 40.677 TL
  • 512 GB iPhone 13 mini : 48.813 TL
Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi) - 3

IPHONE 13

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 13 : 29.999 TL
  • 256 GB iPhone 13 : 32.799 TL
  • 512 GB iPhone 13 : 38.399 TL 

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 13 : 31.999 TL 
  • 256 GB iPhone 13 : 34.999 TL
  • 512 GB iPhone 13 : 40.999 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 13 : 35.999 TL
  • 256 GB iPhone 13 : 39.499 TL
  • 512 GB iPhone 13 :  46.499 TL

  • 1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

    • 128 GB iPhone 14 : 39.999 TL
    • 256 GB iPhone 14 : 43.999 TL
    • 512 GB iPhone 14 : 51.999 TL

      10 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

      • 128 GB iPhone 14 : 40.677 TL
      • 256 GB iPhone 14 : 44.745 TL
      • 512 GB iPhone 14 : 52.880 TL
Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi) - 4

IPHONE 14

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 : 35.999 TL
  • 512 GB iPhone 14 : 44.399 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 : 37.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 : 40.999 TL
  • 512 GB iPhone 14 : 46.999 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 : 42.499 TL
  • 256 GB iPhone 14 : 45.999 TL
  • 512 GB iPhone 14 : 52.999 TL

    1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

    • 128 GB iPhone 14 : 47.999 TL
    • 256 GB iPhone 14 : 51.499 TL
    • 512 GB iPhone 14 : 59.499 TL

10 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 : 48.304 TL
  • 256 GB iPhone 14 : 52.372 TL
  • 512 GB iPhone 14 : 60.507 TL
Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi) - 5

IPHONE 14 PLUS

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Plus : 39 bin 999 TL
  • 512 GB iPhone 14 Plus : 48 bin 399 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Plus : 41.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 Plus : 44.999 TL 
  • 512 GB iPhone 14 Plus : 50.999 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Plus : 46.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 Plus :  50.499 TL
  • 512 GB iPhone 14 Plus : 57.499 TL

    1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:


    • 128 GB iPhone 14 Plus : 52.499 TL
    • 256 GB iPhone 14 Plus :  56.499 TL
    • 512 GB iPhone 14 Plus : 64.999 TL

10 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Plus : 53.389 TL
  • 256 GB iPhone 14 Plus :  57.457 TL
  • 512 GB iPhone 14 Plus : 65.592 TL
Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi) - 6

IPHONE 14 PRO

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Pro : 45.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 Pro : 48.799 TL
  • 512 GB iPhone 14 Pro : 54.399 TL
  • 1 TB iPhone 14 Pro : 59.999 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Pro : 48.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 Pro : 51.999 TL
  • 512 GB iPhone 14 Pro : 57.999 TL
  • 1 TB iPhone 14 Pro : 63.999 TL

1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Pro : 61.499 TL
  • 256 GB iPhone 14 Pro : 65.499 TL
  • 512 GB iPhone 14 Pro : 73.499 TL
  • 1 TB iPhone 14 Pro : 81.499 TL

10 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Pro : 62.541 TL
  • 256 GB iPhone 14 Pro : 66.609 TL
  • 512 GB iPhone 14 Pro : 74.745 TL
  • 1 TB iPhone 14 Pro : 82.880 TL
Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi) - 7

IPHONE 14 PRO MAX

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Pro Max : 45.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 Pro Max : 48.599 TL
  • 512 GB iPhone 14 Pro Max : 53.899 TL
  • 1 TB iPhone 14 Pro Max : 59.199 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Pro Max : 52.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 Pro Max : 55.999 TL
  • 512 GB iPhone 14 Pro Max : 61.999 TL
  • 1 TB iPhone 14 Pro Max : 67.999 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Pro Max : 58.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 Pro Max : 62.499 TL
  • 512 GB iPhone 14 Pro Max : 69.499 TL
  • 1 TB iPhone 14 Pro Max : 76.499 TL

    1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

    • 128 GB iPhone 14 Pro : 65.999 TL
    • 256 GB iPhone 14 Pro : 69.999 TL
    • 512 GB iPhone 14 Pro : 77.999 TL
    • 1 TB iPhone 14 Pro : 85.999 TL

10 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Pro : 67.118 TL
  • 256 GB iPhone 14 Pro : 71.185 TL
  • 512 GB iPhone 14 Pro : 79.321 TL
  • 1 TB iPhone 14 Pro : 87.457 TL
Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi) - 8

AIRPODS 2. NESİL

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 3 bin 249 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 3 bin 399 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

3.799,00 TL

1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları

  • 4.299 TL

1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları

  • 4.372,00 TL
Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi) - 9

AIRPODS 3. NESİL

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 4.299 TL

    5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:
  • 4.499 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 4.999,00 TL

    1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları

    • 5.599 TL

10 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları

  • 5.694,00 TL
Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi) - 10

AIRPODS MAX

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 15.499 TL


5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 16.499 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 18.299,00 TL

    1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları

    • 20.499 TL

10 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları

  • 20.846,00 TL
Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi) - 11

IPAD 9. NESİL

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 64 GB : 8.999 TL
  • 256 GB : 12.799 TL
5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 64 GB : 9.499 TL
  • 256 GB : 13.499 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 64 GB : 10.499 TL
  • 256 GB : 14.999 TL

    1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

    • 64 GB : 15.999 TL
    • 256 GB : 20.999 TL
Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi) - 12

IPAD AIR 

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 64 GB :16.299 TL
  • 128 GB :20.099 TL
5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 64 GB :17.299 TL
  • 128 GB : 21.299 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 64 GB : 18.999 TL
  • 128 GB : 23.499 TL

    1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

    • 64 GB : 20.999 TL
    • 128 GB : 25.999 TL

10 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 64 GB : 21.355 TL
  • 128 GB : 26.440 TL
Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi) - 13

IPAD PRO 11 İNÇ

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB : 21.999 TL
  • 256 GB : 24.499 TL
  • 512 GB :29.499 TL
  • 1 TB : 39.499 TL
  • 2 TB : 49.499 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB : 22.999 TL
  • 256 GB : 25.699 TL
  • 512 GB : 31.199 TL
  • 1 TB : 41.699 TL
  • 2 TB : 52.199 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB : 25.499 TL
  • 256 GB : 28.499 TL
  • 512 GB : 34.499 TL
  • 1 TB : 46.499 TL
  • 2 TB : 58.499 TL

    1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

    • 128 GB : 28.499 TL
    • 256 GB : 31.799 TL
    • 512 GB : 38.399 TL
    • 1 TB : 51.599 TL
    • 2 TB : 64.799 TL

10 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB : 28.982 TL
  • 256 GB : 32.338 TL
  • 512 GB : 39.050 TL
  • 1 TB : 52.474 TL
  • 2 TB : 65.897 TL
Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi) - 14

IPAD PRO 12.9 İNÇ

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB : 30.999 TL
  • 256 GB : 33.499 TL
  • 512 GB : 38.499 TL
  • 1 TB : 48.499 TL
  • 2 TB : 58.499 TL
5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB : 32.499 TL
  • 256 GB : 35.199 TL
  • 512 GB : 40.699 TL
  • 1 TB : 51.199 TL
  • 2 TB : 61.699 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB : 35.999 TL
  • 256 GB : 38.999 TL
  • 512 GB : 44.999 TL
  • 1 TB : 56.999 TL
  • 2 TB : 68.999 TL

1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB : 39.999 TL
  • 256 GB : 43.299 TL
  • 512 GB : 49.699 TL
  • 1 TB : 63.099 TL
  • 2 TB : 76.999 TL

10 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB : 40.677 TL
  • 256 GB : 44.033 TL
  • 512 GB : 50.745 TL
  • 1 TB : 64.168 TL
  • 2 TB : 77.592 TL
Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi) - 15

MACBOOK AIR M1 ÇİPLİ

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyat:

  • 23.999 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyat:

  • 24.999 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyat:

  • 27.999TL

1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyat:

  • 31.499 TL

10 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyat:

  • 32.033 TL
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