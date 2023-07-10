Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! iPhone telefonlar ne kadar oldu? (Güncel fiyat listesi)
Geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC konferansı öncesi mağazalarını çevrimiçi alışverişe kapatan Apple, Türkiye'de tüm cihazlarına 18 Mayıs'tan bu yana beşinci zammı yaptı. Zam kararı ardından iPhone telefonların fiyatları merak konusu oldu. İşte Apple Türkiye'de bulunan cihazların güncel fiyat listesi...
IPHONE 12
18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:
- 128 GB iPhone 12 : 26.999 TL
- 256 GB iPhone 12 : 28.399 TL
- 512 GB iPhone 12 : 31.199 TL
5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:
- 128 GB iPhone 12 : 28.499 TL
- 256 GB iPhone 12 : 31.499 TL
- 512 GB iPhone 12 : 37.499 TL
8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:
- 128 GB iPhone 12 : 33.699 TL
- 256 GB iPhone 12 : 37.199 TL
1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları
- 128 GB iPhone 12 : 37.999 TL
- 256 GB iPhone 12 : 41.999 TL
10 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları
- 128 GB iPhone 12 : 38.643 TL
- 256 GB iPhone 12 : 42.711 TL