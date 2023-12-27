Apple Vision Pro'nun ilk sevkiyat tarihi belli oldu
Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'nun ilk sevkiyat tarihi belli oldu. Peki Apple Vision Pro ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...
Analist Ming-Chi Kuo, 2024'teki teknoloji trendleriyle ilgili kaleme aldığı yazısında, Apple Vision Pro'nun Ocak ayı başlarında Apple'a gönderilmeye başlanacağını öne sürdü.
Kuo, Medium'da yayınladığı bir yazıda, 2024 yılında teknoloji sektörüne ilişkin tahminlerini içeren yıl sonu özetini açıkladı.
Notların çoğu Android ve yıllık programla ilgili ancak Apple Vision Pro'nun ne zaman çıkış yapacağı da yer aldı.