Apple yuvarlanabilir iPhone için patent aldı: Dünyada bir ilk
Teknoloji sektöründeki yenilikçiliğiyle tanınan Apple, rakipleri Samsung, Oppo ve Motorola gibi henüz katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürmedi. Ancak teknoloji devi tarafından yakın zamanda alınan bir patent, Apple'ın türünün ilk örneği olacak "yuvarlanabilir" bir iPhone geliştirmeyi planladığını gösterdi.
ABD'li Apple'ın patent belgelerinde bir eksen etrafında bükülen ince ve esnek bir ekrana sahip, rulo şeklindeki iPhone tasarımı tüm ayrıntıları ile görüldü. Apple’ın tasarımda, ekranı çizilmelere ve diğer hasarlara karşı korumak için, ekranın üzerinde koruyucu bir cam tabakasının yanı sıra leke, buğu ve yansıma önleyici ile anti-statik katmanlar gibi yapılar yer aldı.