Apple yuvarlanabilir iPhone için patent aldı: Dünyada bir ilk

En ince olan dış katman ise plastik torbalarda, giysilerde ve teflon kaplı pişirme kaplarında yaygın olarak bulunan bir polimerden yapılacak. Belgede ayrıc,a bu katmanlı yapıların derin çiziklerin cam tabakanın dış yüzeyine nüfuz etmesini önlemeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Daha sert polimer katman, yüzeyi çizilmeye karşı koruyor ve böylece ekrandaki görünür değişiklikleri veya bulanıklığı en aza indiriyor.