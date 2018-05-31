Apple'da en çok kazanan pozisyonlar belli oldu (Apple çalışanlarının maaşları)
ntv.com.tr
Dünyanın en değerli şirketi olma unvanını yıllardır hiçbir rakibine kaptırmayan Apple'da çalışanların maaşları belli oldu. Business Insider Apple'ın pozisyonlara göre çalışanlarına verdikleri yıllık maaşları açıkladı.
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1
Hardware mühendisi: 157 bin 780 dolar
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2
Kıdemli tasarım mühendisi: 162 bin 988 dolar
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3
Şef software mühendisi: 163 bin 212 dolar
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4
Satın alma müdürü: 164 bin 998 dolar
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5
Kıdemli pazarlama müdür: 167 bin 133 bin dolar
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6
Yazılım geliştirme müdürü: 168 bin 692 dolar
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7
Kıdemli finans müdürü: 170 bin 53 dolar
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8
Kıdemli ürün yöneticisi: 170 bin dolar
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9
Uygulama yazılım mühendisi: 175 bin 307 dolar
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10
Kıdemli operasyon müdürü: 179 bin 211 dolar
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11
Mühendis (Müdür): 180 bin 467 dolar
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12
Software mühendisi: 181 bin dolar
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13
Endüstriyel tasarımcı: 182 bin 823 dolar
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14
Kıdemli yazılım mühendisliği müdürü: 194 bin 786 dolar
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15
Kıdemli mühendislik müdürü: 204 bin 100 dolar
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16
Kreatif direktör: 210 bin dolar
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17
Kıdemli avukat: 213 bin 579 dolar
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18
Yazılım mühendisliği direktörü: 230 bin 551 dolar
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19
Direktör: 254 bin dolar
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20Kıdemli direktör: 309 bin 113 dolar