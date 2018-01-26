Apple'dan çok konuşulacak iPhone kararı

MacRumors’da yer alan habere göre, Apple mühendisleri artık bir iPhone’un bataryası Apple’a ait olsun veya olmasın, söz konusu ürünün ekranı, ana işlem kartı, mikrofonu ve diğer parçalarını tamir edecek.

Söz konusu iddialara göre ayrıca Apple, söz konusu bataryaları herhangi bir ücret farkı olmadan Apple bataryası ile değiştirecek.