Apple'dan çok konuşulacak iPhone kararı
ntv.com.tr
Apple, farklı bataryaya sahip iPhone’ları tamir etmeye başlayacak
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ABD merkezli teknoloji devi Apple, müşterilerin Apple ürünleriyle ilgili problemlerin danışmanlığı için hizmet veren Genius Bar ve teknik servislerinde, iPhone tamiri işlemlerinde Apple ürünü olmayan bataryaya sahip akıllı telefonları da kabul edecek.
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Apple’ın teknik servis kuralları kapsamında, bir iPhone bataryasının Apple ürünü olmayan bir batarya ile değiştirilmesi durumunda, Genius Bar söz konusu müşteriye hizmet vermeyi reddediyordu.
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MacRumors’da yer alan habere göre, Apple mühendisleri artık bir iPhone’un bataryası Apple’a ait olsun veya olmasın, söz konusu ürünün ekranı, ana işlem kartı, mikrofonu ve diğer parçalarını tamir edecek.
Söz konusu iddialara göre ayrıca Apple, söz konusu bataryaları herhangi bir ücret farkı olmadan Apple bataryası ile değiştirecek.
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EN ÇOK SATAN TELEFON BELLİ OLDU
Son çeyrekte en çok hangi telefon sattı? sorusu yanıt buldu. Apple iPhone modelleri ile listenin tepesindeki yerini aldı.
İşte son dönemde en çok talep gören modeller...
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5Samsung Galaxy S9 Plus: 5.3 milyon
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6Xiaomi Redmi 5A: 5.4 milyon
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7iPhone 7: 5.6 milyon
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8iPhone 8 Plus: 8.3 milyon
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9iPhone 8: 12.5 milyon
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10iPhone X: 16 milyon
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TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN TELEFONLARITüm zamanların en popüler telefonunun hangisi olduğunu biliyor musunuz? İşte iPhone ve Samsung'un modellerini geride bırakan tüm zamanların en popüler telefonu...
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20- Galaxy S3Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un 2012 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S3, 60 milyona yakın bir grafik yakaladı.
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20- Galaxy S3
4.8 inç ekran
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20- Galaxy S3
720x1280 (HD) ekran çözünürlüğü
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20- Galaxy S3
16 GB dahili depolama
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20- Galaxy S3
1 GB RAM
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20- Galaxy S32100 mAh batarya
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19- Motorola StarTAC1996 yılında piyasaya sürülen Motorola StarTAC, yaklaşık 60 milyon sattı.
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19- Motorola StarTAC500 mAh batarya
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19- Motorola StarTAC2 MB depolama alanı
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19- Motorola StarTACAğırlık: 88 gram
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19- Motorola StarTACBoyut: 94 mm × 55 mm × 19 mm
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19- Motorola StarTACİşlemci: Motorola MicroTac serisi
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18- iPhone 4SApple'ın 2011’de piyasaya sürdüğü ve Siri’ye sahip ilk iPhone modeli olarak dikkat çeken iPhone 4S 60 milyondan fazla sattı.
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18- iPhone 4S
3.5 inç ekran boyutu
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18- iPhone 4S
16 GB dahili hafıza
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18- iPhone 4S
512 MB RAM
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18- iPhone 4S
1432 mAh batarya
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18- iPhone 4S640x960 ekran çözünürlüğü
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17- Nokia 5130Finlandiya merkezli şirketin 2007’de satışa sunduğu Nokia 5130, 65 milyon sattı.
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17- Nokia 51301 GB dahili bellek
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17- Nokia 51302 MP kamera
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17- Nokia 5130Ağırlık: 88 gram
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17- Nokia 5130Boyut: 107.5 x 46.7 x 14.8 mm
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17- Nokia 5130240x3120 piksel ekran çözünürlüğü
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16- iPhone 5Apple’ın 2012 yılında piyasaya sürdüğü ve ilk defa ekranı büyüttüğü model olan iPhone 5, 12 ayda 70 milyon adet sattı.
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16- iPhone 5
4 inç ekran
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16- iPhone 5
16 GB dahili depolama
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16- iPhone 5
1 GB RAM
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16- iPhone 5
640x1136 ekran çözünürlüğü
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16- iPhone 51440 mAh batarya
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15- Nokia 60102004 yılında satışa çıkan Nokia 6010, 75 milyon sattı.
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15- Nokia 6010
96 x 65 ekran çözünürlüğü.
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15- Nokia 6010
1000 mAh batarya
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15- Nokia 6010
Boyut: 117 x 49 x 22 mm
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15- Nokia 6010
Ağırlık: 107 gram
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15- Nokia 6010Tek seferde 5.5 saat konuşma
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14- Galaxy S4
2013 yılında satışa sunulan Galaxy S4, 80 milyon satarak o yıl Samsung’un kendi rekorunu kırdı.
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14- Galaxy S4
5 inç ekran
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14- Galaxy S4
16 GB dahili depolama
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14- Galaxy S4
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
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14- Galaxy S4
2 GB RAM
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14- Galaxy S42600 mAh batarya
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13- Nokia 12082007 yılında piyasaya sürülen Nokia1208, 100 milyondan fazla sattı.
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13- Nokia 1208
96x68 piksel ekran çözünürlüğü
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13- Nokia 1208
7 saat konuşma süresi
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13- Nokia 1208
Ağırlık: 77 gram
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13- Nokia 1208
Boyut: 102 x 44.1 x 17.5 mm
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13- Nokia 1208365 saat bekleme süresi
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12- Nokia 33102000 yılında piyasaya sürülen Nokia 3310 126 milyon adet sattı.
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12- Nokia 3310
84 x 84 ekran çözünürlüğü
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12- Nokia 3310
1000 mAh batarya
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12- Nokia 3310
4.5 saat konuşma süresi
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12- Nokia 3310
Ağırlık: 133 gram
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12- Nokia 3310Boyut: 113 x 48 x 22 mm
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11- Motorola RAZR V32004 yılında raflardaki yerini alan Motorola RAZR V3 130 milyon adet sattı.
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11- Motorola RAZR V3
176 x 220 piksel ekran çözünürlüğü
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11- Motorola RAZR V3
7 saat konuşma süresi
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11- Motorola RAZR V3
0.3 MP kamera
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11- Motorola RAZR V3
Ağırlık: 95 gram
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11- Motorola RAZR V3Boyut: 98 x 53 x 13.9 mm
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10- Nokia 16002006 yılında piyasaya sürülen Nokia 1600, 130 milyondan fazla sattı.
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10- Nokia 1600
96 x 68 piksel ekran çözünürlüğü
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10- Nokia 1600
4 MB dahili bellek
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10- Nokia 1600
5 saat konuşma süresi
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10- Nokia 1600
Ağırlık: 80 gram
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10- Nokia 1600Boyut: 104 x 45 x 17 mm
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9- Nokia 2600Şirketin 2004 yılında piyasaya sürdüğü Nokia 2600 135 milyon adet sattı.
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9- Nokia 2600
128 x 128 piksel ekran çözünürlüğü
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9- Nokia 2600
4 MB dahili bellek
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9- Nokia 2600
900 mAh batarya
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9- Nokia 2600
3 saat konuşma süresi
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9- Nokia 260096 gram ağırlık
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8- Samsung E11002009 yılında piyasaya sürülen Samsung E1100, yaklaşık 150 milyon adet sattı.
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8- Samsung E1100
128 x 128 piksel ekran çözünürlüğü
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8- Samsung E1100
7.5 saat konuşma süresi
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8- Samsung E1100
500 saat bekleme süresi
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8- Samsung E1100
Ağırlık: 79 gram
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8- Samsung E1100Boyut: 106 x 47 x 15.5 mm
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7- Nokia 52302009 yılında raflardaki yerini alan Nokia 5230, 150 milyondan fazla sattı.
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7- Nokia 5230360 x 640 piksel ekran çözünürlüğü
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7- Nokia 523070 MB dahili bellek
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7- Nokia 52307 saat konuşma süresi
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7- Nokia 5230Ağırlık: 115 gram
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7- Nokia 5230Boyut: 111 x 51.7 x 15.5 mm
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6- Nokia 66102003 yılında piyasaya sürülen Nokia 6610, 150 milyondan fazla sattı.
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6- Nokia 6610128 x128 piksel ekran çözünürlüğü
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6- Nokia 66105 saat konuşma süresi
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6- Nokia 6610780 mAh batarya
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6- Nokia 6610Ağırlık: 84 gram
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6- Nokia 6610Boyut: 106 x 45 x 17.5 mm
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5- Nokia 12002007 yılında raflardaki yerini alan Nokia 1200 150 milyondan fazla sattı.
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5- Nokia 120096 x 68 mm ekran boyutu
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5- Nokia 12007 saat konuşma süresi
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5- Nokia 1200390 saat bekleme suresi
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5- Nokia 1200Ağırlık: 77 gram
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5- Nokia 1200Boyut: 102 x 44.1 x 17.5 mm
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4- Nokia 32101999 yılında piyasaya sürülen Nokia 3210,150 milyondan fazla sattı.
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4- Nokia 3210Ağırlık: 151 gram
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4- Nokia 3210Bekleme süresi: 55-260 saat
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4- Nokia 3210Konuşma Süresi: 180-270 dakika
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4- Nokia 321040MB depolama
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4- Nokia 32101510 işlemci
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3- iPhone 6 ve 6 Plus2014 yılında satışa sunulan iPhone 6 ve 6 Plus 220 milyon adet sattı.
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3- iPhone 6 ve 6 Plus4.7 ve 5.5 inç ekran
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3- iPhone 6 ve 6 PlusiPhone 6 ve iPhone 6 Plus, 8 MP iSight kameraya sahip.
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3- iPhone 6 ve 6 PlusiPhone 6 1080p Full HD özelliğine sahipken, iPhone 6 Plus Retina HD ekran, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü
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3- iPhone 6 ve 6 PlusiPhone 6'nın bataryası 1810 mAh, iPhone 6 Plus ise 2915 mAh
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3- iPhone 6 ve 6 PlusiPhone 6 1334 x 750, iPhone 6 Plus ise 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip.
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2- Nokia 11102005 yılında satışa sunulan Nokia 1110, yaklaşık 250 milyon adet sattı.
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2- Nokia 111096 x 68 piksel ekran çözünürlüğü
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2- Nokia 11105 saat konuşma süresi
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2- Nokia 1110380 saat bekleme süresi
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2- Nokia 1110Ağırlık 80 gram
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2- Nokia 1110Boyut: 104 x 44 x 17 mm
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1- Nokia 11002003 yılında raflardaki yerini alan Nokia 1100, 250 milyondan fazla sattı.
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1- Nokia 110096 x 65 ekran çözünürlüğü
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1- Nokia 11004.5 saat konuşma süresi
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1- Nokia 1100400 saat bekleme süresi
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1- Nokia 1100Ağırlık: 86 gram
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1- Nokia 1100
Boyut: 106 x 46 x 20 mm
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TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN iPHONE MODELİ
Satış beklentilerini uzun bir yıldan sonra düşüren Apple, Apple bugüne kadar 21 iPhone modeli geliştirdi ve satışa sundu.
Peki bu modeller arasında en çok satan hangisi?
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1332014 yılında Apple CEO'su Tim Cook tarafından tanıtılan ve aynı yıl satışa sunulan iPhone 6 ve 6 Plus 220 milyon adet sattı ve en çok satan iPhone modeli oldu.