Apple’dan kullanıcılarına uyarı: Verileriniz tehlike altında olabilir

ABD’li teknoloji devi Apple, Mac ve iPhone kullanıcılarına tehlikeye karşı uyarıda bulundu. Apple, iPhone ve Mac cihazlarında büyük ve tehlikeli bir hata tespit edildiğini belirtti.

Apple tehlikeyi, “Saldırganlar cihazlarda kötü amaçlı kod çalıştırabilir ve depolanan diğer bilgileri potansiyel olarak tehdit edebilir” olarak açıkladı.

Kullanıcılarına mutlaka yazılımlarını güncellemeleri gerektiğini belirten Apple, istismarları kimin kullandığı veya kimin tarafından saldırıya uğradığı hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Sorunun başta iPhone ve Mac cihazlarında kullanılan web tarayıcısı Safari olmak üzere WebKit bölümünde kaynandığını belirten Apple, yayınladığı güvenlik güncelleştirmesi bilgilerinde "Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi, rastgele kod yürütülmesine neden olabilir" diye yazdı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Apple, bu sorunun aktif olarak istismar edilmiş olabileceğine dair bir rapordan haberdardır" ifadeleri yer alırken iOS 14.5 güncellemesinin mutlaka yüklenmesi gerektiğini bildirdi.

Güvenlik uzmanları, kullanıcıları, saldırıya karşı korunmaları için cihazlarını güncellemeye çağırırken yeni güncellemenin ana sürümden çok kısa bir süre sonra yayınlanmasının, hatanın özellikle tehlikeli olduğunu gösterebileceği konusunda uyardı.

Moore, "Bu tür istismarlar son derece etkili olabilir ve insanların mümkün olan en kısa zamanda sorumluluk alabilecekleri ve güncellemeleri en kısa sürede yüklemeleri hayati önem taşımaktadır” dedi.

ESET'te siber güvenlik uzmanı, "Birçok kişi hala yanlış bir şekilde güncellemenin çok uzun süreceğini ve hatta cihazlarına ve verilerine zarar vereceğini düşünüyor” derken, “Ancak, bu cihazlar en son işletim sistemiyle güncel değilse, bunu ertelemek verileri çok daha fazla tehlikeye atacaktır" şeklinde konuştu.