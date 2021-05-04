Apple’dan kullanıcılarına uyarı: Verileriniz tehlike altında olabilir

Teknoloji devi Apple, iPhone ve Mac kullanıcılarına, büyük ve tehlikeli bir hatanın tespit edildiğini açıkladı. Şirket tehlikeyi, “Saldırganlar cihazlarda kötü amaçlı kod çalıştırabilir ve depolanan diğer bilgileri potansiyel olarak tehdit edebilir” olarak açıklarken mümkün olan en kısa sürede yeni yazılım güncellemelerini yüklemeleri gerektiğini söyledi.

ntv.com.tr 04.05.2021 - 15:28

Apple’dan kullanıcılarına uyarı: Verileriniz tehlike altında olabilir - 1

BÜYÜK VE TEHLİKELİ BİR HATA

ABD’li teknoloji devi Apple, Mac ve iPhone kullanıcılarına tehlikeye karşı uyarıda bulundu. Apple, iPhone ve Mac cihazlarında büyük ve tehlikeli bir hata tespit edildiğini belirtti.

Apple’dan kullanıcılarına uyarı: Verileriniz tehlike altında olabilir - 2

SADECE TEORİK DEĞİL

Şirket, hatanın "aktif olarak istismar edilmiş olabileceği" konusunda uyarıda bulunurken tehdidin sadece teorik olmadığını belirtti.

Apple’dan kullanıcılarına uyarı: Verileriniz tehlike altında olabilir - 3

VERİLERİNİZİ TEHDİT EDEBİLİR

Apple tehlikeyi, “Saldırganlar cihazlarda kötü amaçlı kod çalıştırabilir ve depolanan diğer bilgileri potansiyel olarak tehdit edebilir” olarak açıkladı.

Apple’dan kullanıcılarına uyarı: Verileriniz tehlike altında olabilir - 4

KİM TARAFINDAN KLULLANILDIĞI AÇIKLANMADI

Kullanıcılarına mutlaka yazılımlarını güncellemeleri gerektiğini belirten Apple, istismarları kimin kullandığı veya kimin tarafından saldırıya uğradığı hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Apple’dan kullanıcılarına uyarı: Verileriniz tehlike altında olabilir - 5

ÖZELLİKLE SAFARİ'DE

Sorunun başta iPhone ve Mac cihazlarında kullanılan web tarayıcısı Safari olmak üzere WebKit bölümünde kaynandığını belirten Apple, yayınladığı güvenlik güncelleştirmesi bilgilerinde "Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi, rastgele kod yürütülmesine neden olabilir" diye yazdı.

Apple’dan kullanıcılarına uyarı: Verileriniz tehlike altında olabilir - 6

'İOS 14.5'İ MUTLAKA YÜKLEYİN'

Şirketten yapılan açıklamada, "Apple, bu sorunun aktif olarak istismar edilmiş olabileceğine dair bir rapordan haberdardır" ifadeleri yer alırken iOS 14.5 güncellemesinin mutlaka yüklenmesi gerektiğini bildirdi.

Apple’dan kullanıcılarına uyarı: Verileriniz tehlike altında olabilir - 7

KISA BİR SÜRE SONRA GÜNCELLEME YAYINLANDI

Güvenlik uzmanları, kullanıcıları, saldırıya karşı korunmaları için cihazlarını güncellemeye çağırırken yeni güncellemenin ana sürümden çok kısa bir süre sonra yayınlanmasının, hatanın özellikle tehlikeli olduğunu gösterebileceği konusunda uyardı.

Apple’dan kullanıcılarına uyarı: Verileriniz tehlike altında olabilir - 8

CİDDİYETİ VURGULAMIŞTI

Güvenlik uzmanları, “Apple arka arkaya hızlı bir şekilde birden fazla güncelleme yayınladığında, sürümün ciddiyetini vurgular” ifadelerini kullandı.

Apple’dan kullanıcılarına uyarı: Verileriniz tehlike altında olabilir - 9

ESET'te siber güvenlik uzmanı olan Jake Moore, “Apple sürekli hedef altında ve kullanıcılarını korumakla görevli” ifadelerini kullandı.

Apple’dan kullanıcılarına uyarı: Verileriniz tehlike altında olabilir - 10

Moore, "Bu tür istismarlar son derece etkili olabilir ve insanların mümkün olan en kısa zamanda sorumluluk alabilecekleri ve güncellemeleri en kısa sürede yüklemeleri hayati önem taşımaktadır” dedi.

Apple’dan kullanıcılarına uyarı: Verileriniz tehlike altında olabilir - 11
ESET'te siber güvenlik uzmanı, "Birçok kişi hala yanlış bir şekilde güncellemenin çok uzun süreceğini ve hatta cihazlarına ve verilerine zarar vereceğini düşünüyor” derken, “Ancak, bu cihazlar en son işletim sistemiyle güncel değilse, bunu ertelemek verileri çok daha fazla tehlikeye atacaktır" şeklinde konuştu.

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