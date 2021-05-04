Apple’dan kullanıcılarına uyarı: Verileriniz tehlike altında olabilir

ntv.com.tr 04.05.2021 - 15:28
ABD’li teknoloji devi Apple, Mac ve iPhone kullanıcılarına tehlikeye karşı uyarıda bulundu. Apple, iPhone ve Mac cihazlarında büyük ve tehlikeli bir hata tespit edildiğini belirtti.
Şirket, hatanın "aktif olarak istismar edilmiş olabileceği" konusunda uyarıda bulunurken tehdidin sadece teorik olmadığını belirtti.
Apple tehlikeyi, “Saldırganlar cihazlarda kötü amaçlı kod çalıştırabilir ve depolanan diğer bilgileri potansiyel olarak tehdit edebilir” olarak açıkladı.
Kullanıcılarına mutlaka yazılımlarını güncellemeleri gerektiğini belirten Apple, istismarları kimin kullandığı veya kimin tarafından saldırıya uğradığı hakkında herhangi bir bilgi vermedi.
Sorunun başta iPhone ve Mac cihazlarında kullanılan web tarayıcısı Safari olmak üzere WebKit bölümünde kaynandığını belirten Apple, yayınladığı güvenlik güncelleştirmesi bilgilerinde "Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi, rastgele kod yürütülmesine neden olabilir" diye yazdı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Apple, bu sorunun aktif olarak istismar edilmiş olabileceğine dair bir rapordan haberdardır" ifadeleri yer alırken iOS 14.5 güncellemesinin mutlaka yüklenmesi gerektiğini bildirdi.
Güvenlik uzmanları, kullanıcıları, saldırıya karşı korunmaları için cihazlarını güncellemeye çağırırken yeni güncellemenin ana sürümden çok kısa bir süre sonra yayınlanmasının, hatanın özellikle tehlikeli olduğunu gösterebileceği konusunda uyardı.
Güvenlik uzmanları, “Apple arka arkaya hızlı bir şekilde birden fazla güncelleme yayınladığında, sürümün ciddiyetini vurgular” ifadelerini kullandı.
ESET'te siber güvenlik uzmanı olan Jake Moore, “Apple sürekli hedef altında ve kullanıcılarını korumakla görevli” ifadelerini kullandı.
Moore, "Bu tür istismarlar son derece etkili olabilir ve insanların mümkün olan en kısa zamanda sorumluluk alabilecekleri ve güncellemeleri en kısa sürede yüklemeleri hayati önem taşımaktadır” dedi.