Apple'dan sanal gerçeklik gözlüğü girişimi: Görüntüler sızdırıldı!

Apple, 5 Haziran Saat 20.00'de düzenleyeceği WWDC23'te AR/VR gözlüğünü tanıtabilir. Bu yeni nesil cihaz gerçek dünyayı sanal dünya ile birleştirecek başlığın ABD fiyatı ise dudak uçuklattı.

Apple'dan sanal gerçeklik gözlüğü girişimi: Görüntüler sızdırıldı! - 1

VR MÜHENDİSLERİ DAVETLİ

Apple 5 Haziran'da düzenleyeceği etkinliğe VR mühendislerini ve analistlerini davet etti. Buradan yola çıkarak şirketin yeni AR/VR başlığını tanıtabilme olasılığı kuvvetle ihtimal.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple'dan sanal gerçeklik gözlüğü girişimi: Görüntüler sızdırıldı! - 2

4K MİKRO OLED EKRAN

Sızdırılan bilgilere göre gözlük inç başına 3.000 piksele kadar iki adet yüksek çözünürlüklü 4K mikro OLED ekran ile sürükleyici bir izleme deneyimi sağlayacak. Ayrıca Apple kullanıcının etrafındaki el hareketlerini ve nesneleri algılamak için çoklu 3D algılama modüllerini geliştirmek için başlığa kamera yerleştirmeyi planlıyor.

Apple'dan sanal gerçeklik gözlüğü girişimi: Görüntüler sızdırıldı! - 3

YENİ BİR İŞLETİM SİSTEMİ

Apple'ın gözlük için bir App Store tasarladığı da gelen bilgiler arasında. AR/VR için özel olarak tasarlanmış yeni bir işletim sistemi "xrOS"'u çalıştıracak. Daha iyi bir FaceTime deneyimi sağlamak isteyen Apple, bire bir aramalarda başlığı kullanan kişinin tüm yüzünü ve vücudunu sanal bir ortama yansıtmak için kameraları kullanacak.

Apple'dan sanal gerçeklik gözlüğü girişimi: Görüntüler sızdırıldı! - 4

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

iOS benzeri bir arayüze sahip olacağı aktarılan AR/VR gözlüğün, fiyatının 3000 dolar civarında bir fiyatla satışa çıkarılacağı öne sürüldü.

Apple'dan sanal gerçeklik gözlüğü girişimi: Görüntüler sızdırıldı! - 5

DUYURU TARİHİ BELLİ OLDU

Yeni AR/VR başlığın Apple tarafından 5 Haziran TSİ 20.00'da düzenlenecek etkinlikte duyurulması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER