Apple'dan sanal gerçeklik gözlüğü girişimi: Görüntüler sızdırıldı!

Apple 5 Haziran'da düzenleyeceği etkinliğe VR mühendislerini ve analistlerini davet etti. Buradan yola çıkarak şirketin yeni AR/VR başlığını tanıtabilme olasılığı kuvvetle ihtimal.
Sızdırılan bilgilere göre gözlük inç başına 3.000 piksele kadar iki adet yüksek çözünürlüklü 4K mikro OLED ekran ile sürükleyici bir izleme deneyimi sağlayacak. Ayrıca Apple kullanıcının etrafındaki el hareketlerini ve nesneleri algılamak için çoklu 3D algılama modüllerini geliştirmek için başlığa kamera yerleştirmeyi planlıyor.
Apple'ın gözlük için bir App Store tasarladığı da gelen bilgiler arasında. AR/VR için özel olarak tasarlanmış yeni bir işletim sistemi "xrOS"'u çalıştıracak. Daha iyi bir FaceTime deneyimi sağlamak isteyen Apple, bire bir aramalarda başlığı kullanan kişinin tüm yüzünü ve vücudunu sanal bir ortama yansıtmak için kameraları kullanacak.
iOS benzeri bir arayüze sahip olacağı aktarılan AR/VR gözlüğün, fiyatının 3000 dolar civarında bir fiyatla satışa çıkarılacağı öne sürüldü.
Yeni AR/VR başlığın Apple tarafından 5 Haziran TSİ 20.00'da düzenlenecek etkinlikte duyurulması bekleniyor.