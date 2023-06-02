Apple'dan sanal gerçeklik gözlüğü girişimi: Görüntüler sızdırıldı!

YENİ BİR İŞLETİM SİSTEMİ

Apple'ın gözlük için bir App Store tasarladığı da gelen bilgiler arasında. AR/VR için özel olarak tasarlanmış yeni bir işletim sistemi "xrOS"'u çalıştıracak. Daha iyi bir FaceTime deneyimi sağlamak isteyen Apple, bire bir aramalarda başlığı kullanan kişinin tüm yüzünü ve vücudunu sanal bir ortama yansıtmak için kameraları kullanacak.