Apple’dan sürpriz lansman! İşte yeni ürünlerin Türkiye fiyatları
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iPad mini ve yeni iPad Air modellerini tanıttı. İşte yeni modellerin özellikleri ve Türkiye fiyatı...
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Apple dün sürpriz bir şekilde yeni modellerini görücüye çıkardı.
Dün Apple Store’u bakıma alan firma yeni iPad mini ve yeni iPad Air modelleri ile kullanıcılarının karşısına çıktı.
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iPAD MİNİ’NİN ÖZELLİKLERİ
7,9 inç Retina ekran (True Tone)
Apple A12 Bionic yapay zekâ detekli işlemci yongası
7 MP ön kamera, 8 MP arka kamera + 1080p Full HD video kaydı
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10 saate kadar pil ömrü sunan batarya,
66 Mbps hıza kadar Wi-Fi bağlantı desteği
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Tercihen 4G hızında bağlantı desteği sunan SIM kart girişi
- nesil ApplePenile uyumluluk
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500 gram ağırlık
3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi okuyuculu fiziksel Home tuşu
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iPAD MİNİ TÜRKİYE FİYATI
iPad Mini 64 GB: 2.799 TL (Hücresel veri desteği +1000 TL)
iPad Mini 256 GB: 3.899 TL (Hücresel veri desteği +1000 TL)
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iPAD AİR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
10,5 inç Retina ekran, True Tone
Apple A12 Bionic yapay zekâ detekli işlemci yongası
7 MP ön kamera, 8 MP arka kamera + 1080p Full HD video kaydı
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10 saate kadar pil ömrü sunan batarya
66 Mbps hıza kadar Wi-Fi bağlantı desteği
Tercihen 4G hızında bağlantı desteği sunan SIM kart girişi (fiyat değişimi yaşanıyor)
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- nesil ApplePenile uyumluluk
456 gram ağırlık
3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi okuyuculu fiziksel Home tuşu
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iPAD AİR TÜRKİYE FİYATI
iPad Air 64 GB: 3.499 TL (Hücresel veri desteği +1000 TL)
iPad Air 256 GB: 4. 599 TL (Hücresel veri desteği +1000 TL)