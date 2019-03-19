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Apple’dan sürpriz lansman! İşte yeni ürünlerin Türkiye fiyatları

ntv.com.tr

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iPad mini ve yeni iPad Air modellerini tanıttı. İşte yeni modellerin özellikleri ve Türkiye fiyatı...

  • 1

    Apple dün sürpriz bir şekilde yeni modellerini görücüye çıkardı.

    Dün Apple Store’u bakıma alan firma yeni iPad mini ve yeni iPad Air modelleri ile kullanıcılarının karşısına çıktı. 

  • 2

    iPAD MİNİ’NİN ÖZELLİKLERİ

    iPAD MİNİ’NİN ÖZELLİKLERİ

    7,9 inç Retina ekran (True Tone) 

    Apple A12 Bionic yapay zekâ detekli işlemci yongası

    7 MP ön kamera, 8 MP arka kamera + 1080p Full HD video kaydı 

  • 3

    10 saate kadar pil ömrü sunan batarya,

    66 Mbps hıza kadar Wi-Fi bağlantı desteği

  • 4

    Tercihen 4G hızında bağlantı desteği sunan SIM kart girişi 

    1. nesil ApplePenile uyumluluk
  • 5

    500 gram ağırlık 

    3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi okuyuculu fiziksel Home tuşu 

  • 6

    iPAD MİNİ TÜRKİYE FİYATI

    iPAD MİNİ TÜRKİYE FİYATI

    iPad Mini 64 GB: 2.799 TL (Hücresel veri desteği +1000 TL) 

    iPad Mini 256 GB: 3.899 TL (Hücresel veri desteği +1000 TL) 

  • 7

    iPAD AİR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

    iPAD AİR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

    10,5 inç Retina ekran, True Tone 

    Apple A12 Bionic yapay zekâ detekli işlemci yongası 

    7 MP ön kamera, 8 MP arka kamera + 1080p Full HD video kaydı

  • 8

    10 saate kadar pil ömrü sunan batarya

    66 Mbps hıza kadar Wi-Fi bağlantı desteği

    Tercihen 4G hızında bağlantı desteği sunan SIM kart girişi (fiyat değişimi yaşanıyor)

  • 9

    1. nesil ApplePenile uyumluluk 

    456 gram ağırlık 

    3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi okuyuculu fiziksel Home tuşu 

  • 10

    iPAD AİR TÜRKİYE FİYATI

    iPAD AİR TÜRKİYE FİYATI

    iPad Air 64 GB: 3.499 TL (Hücresel veri desteği +1000 TL) 

    iPad Air 256 GB: 4. 599 TL (Hücresel veri desteği +1000 TL) 

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