Apple’dan Türkiye için zam kararı (Lansman sonrası fiyatlar yükseldi)
ntv.com.tr
Apple bugün gerçekleşen lansmanın ardından halihazırda ülkemizde satılmakta olan modellerinin fiyatlarında zam yaptı. İşte zam sonrası iPhone modellerinin Türkiye'deki yeni satış fiyatları...
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1ABD merkezli teknoloji devi Apple bugün gerçekleştirdiği lansman ile 3 yeni iPhone modelini tanıttı.
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2iPhone Xs, Xs Max ve Xr’ı görücüye çıkaran Apple Türkiye’de sattığı bazı telefon modellerinin fiyatlarına zam yaptı.
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3iPhone 7’nin 128 GB’lık versiyonu ise, 5.999 TL’ye yükseldi.
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4iPhone 7 Plus modeli ise yeni zam uygulamasının ardından, 6.299 TL’den başlayan fiyattan satışa sunulacak.
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5iPhone 8’in başlangıç fiyatı 6.499 TL oldu.
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6iPhone 8 Plus ise 7.499 TL’den başlayan fiyatlar ile satılıyor.
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Zamlar sonrasında en ucuz 13 inç Macbook Pro 11.249 TL’den satışa sunulacak.
15 inçlik yeni Macbook Pro‘nun fiyatı ise 20.799 TL’den başlıyor.
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8Apple geçtiğimiz hafta resmi servis ve onarım ücretlerinde Türkiye’ye özel bir fiyat güncellemesi yapmıştı.
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9Yapılan zamla birlikte Apple’ın son telefonu iPhone X’un sadece ekran değişim ücreti 1449 TL’ye yükselmişti.