Apple'ın katlanabilir iPhone endişesi: Üzerinde çalışmaya devam ediyor
Apple, kapaklı ve katlanabilir bir iPhone tasarımı üzerinde çalışıyor. Şirket, önümüzdeki 2 yıl boyunca katlanabilir cihaz tasarımlarını seri üretim planları arasına koymadığı ancak 2026 yılından sonra bazı gelişmelerin yaşanbileceği kaydedildi.
Apple'ın kapaklı ve katlanabilir bir iPhone tasarımı üzerinde çalıştığı belirtildi.
Henüz geliştirme aşamasında olan ve şirketin 2024 iel 2025 seri üretim planları arasında yer almadığı belirtilen bu cihazın, 2026 yılı ve sonrası için trafiğe alması bekleniyor.
Macrumors'un haberine göre, Apple'ın Asya'daki bir tedarikçiyle görüştüğü ve şirketin standartlarını karşılayamadığı takdirde projeyi iptal edebileceği kaydedildi.