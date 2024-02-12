Apple'ın katlanabilir iPhone endişesi: Üzerinde çalışmaya devam ediyor

Apple'ın kapaklı ve katlanabilir bir iPhone tasarımı üzerinde çalıştığı belirtildi.

Henüz geliştirme aşamasında olan ve şirketin 2024 iel 2025 seri üretim planları arasında yer almadığı belirtilen bu cihazın, 2026 yılı ve sonrası için trafiğe alması bekleniyor.

Macrumors'un haberine göre, Apple'ın Asya'daki bir tedarikçiyle görüştüğü ve şirketin standartlarını karşılayamadığı takdirde projeyi iptal edebileceği kaydedildi.