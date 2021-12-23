Apple'ın tutmayan tasarımları

Haberler - ntv.com.tr 23.12.2021 - 08:16
Apple TV'den yıllar önce şirket Macintosh TV'yi piyasaya sürdü. O dönemde 2099 dolar fiyat etiketine sahip alet tutmadı. Üç ay sonra Apple Macintosh TV'yi piyasadan çekti.
Apple'ın ilk kişisel asistan girişimi Newton olmuştu. El yazısını tanıma özelliğiyle gelen cihazın özelliği aslında çalışmıyordu. O dönemin teknolojisi henüz ilerlememişti.
iMac, kişisel bilgisayarlarda devrim niteliği taşırken aletle beraber gelen fare de bir o kadar devrim niteliğindeydi.
Apple'ın yanında gönderdiği yuvarlak mouse o kadar işlevsizdi ki, fareyi bakmadan kullanmak imkansızdı.
Apple'ın iPod shuffleları ekransız müzik deneyimi sunma ısrarıyla piyasaya sürdüğü biliniyor.
Ancak bu aletin üçüncü neslinde tuş bile yoktu. Kulaklıkla kontrol edilebilen bu alette yapılan hata farkedildi ve 4. nesil iPod shufflarda tuş takımı geri geldi.
Apple'ın Magic Mouse ürünü tasarım açısından kötü durmuyordu ama bu durum aleti şarj etmediğiniz sürece geçerliydi.
Apple tasarımcıları mouse'ın şarj girişini alt tarafa koymuştu. Bu nedenle fareyi şarj etmek demek bilgisayardaki işinizin bir süre durması anlamına geliyordu.