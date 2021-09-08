Astronotlar paylaştı: Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi

ISS'te görev yapan NASA astronotu McArthur, uzaydan görüntüler paylaştı. Fotoğraflarda Larry Kasırgası'nın boyutu görülüyor. McArthur, "Umarım karayla temas etmez" dedi.

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ntv.com.tr 08.09.2021 - 10:36

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan NASA astronotları zaman zaman Dünya'nın görüntülerini paylaşıyor. Son olarak Megan McArthur'dan yeni görüntüler geldi. Ancak bu yeni fotoğraflar bir felaketin habercisi.

Okyanus üzerinde güçlenmeye başlayan Larry Kasırgası'nın yüzlerce kilometrelik bir alanı kapladığı görülüyor.

IDA KASIRGASI'NIN BIRAKTIĞI ETKİ Astronot Megan McArthur, Larry Kasırgası'nın kısa süre önce ABD'yi vuran Ida Kasırgası'ndan daha güçlü göründüğünü belirtti.

Ida Kasırgası ABD'nin doğusu ve Orta Amerika'yı vurmuştu. Kasırga nedeniyle 97 kişi ölmüştü. Sadece ABD'de kasırganın 50 milyar dolarlık zarar yarattığı tahmin ediliyor.

Larry Kasırgası şu anda kategori üç olarak sınıflandırılmış durumda. Yapılan hava tahminlerine göre Larry karayla temas etmeyecek.