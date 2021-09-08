Astronotlar paylaştı: Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi

ISS'te görev yapan NASA astronotu McArthur, uzaydan görüntüler paylaştı. Fotoğraflarda Larry Kasırgası'nın boyutu görülüyor. McArthur, "Umarım karayla temas etmez" dedi.

ntv.com.tr 08.09.2021 - 10:36

Astronotlar paylaştı: Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi - 1
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan NASA astronotları zaman zaman Dünya'nın görüntülerini paylaşıyor. Son olarak Megan McArthur'dan yeni görüntüler geldi. Ancak bu yeni fotoğraflar bir felaketin habercisi.
Astronotlar paylaştı: Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi - 2
Okyanus üzerinde güçlenmeye başlayan Larry Kasırgası'nın yüzlerce kilometrelik bir alanı kapladığı görülüyor.
Astronotlar paylaştı: Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi - 3

IDA KASIRGASI'NIN BIRAKTIĞI ETKİ

Astronot Megan McArthur, Larry Kasırgası'nın kısa süre önce ABD'yi vuran Ida Kasırgası'ndan daha güçlü göründüğünü belirtti.
Astronotlar paylaştı: Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi - 4
Ida Kasırgası ABD'nin doğusu ve Orta Amerika'yı vurmuştu. Kasırga nedeniyle 97 kişi ölmüştü. Sadece ABD'de kasırganın 50 milyar dolarlık zarar yarattığı tahmin ediliyor.
Astronotlar paylaştı: Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi - 5
Larry Kasırgası şu anda kategori üç olarak sınıflandırılmış durumda. Yapılan hava tahminlerine göre Larry karayla temas etmeyecek.
Astronotlar paylaştı: Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi - 6

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER