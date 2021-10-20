Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA), Apollo 15 komutanı Dave Scott ve astronot arkadaşı Jim Irwin'in Ay yüzeyinde 3 saat geçirmesini sağlayan bir arazi aracı göndermesinden bu yana 50 yıl geçti. Ancak, bu on yılın sonunda Ay’a dönme planları (Ay yüzeyinde yürüyen ilk kadını göndermek de dahil) devam ederken, insanların Dünya'nın tek doğal uydusunda kullanacağı bir sonraki ulaşım aracı ne olacak? Almanya’da bir şirket geleceğin astronotlarının diğer gezegenleri 15 km/s hızla dolaşmasını sağlayacak bir motosiklet tasarladı. Alman motor tasarım şirketi Hookie'den Nico von Hookie adlı bir mühendis Dünya’nın uydusu Ay ve diğer gezegenlerin yüzeyinde kullanılabilecek bir motosiklet tasarladı. Araca, uzayın aşırı zorlu koşullarında hayatta kalabilen mikroskobik "su ayısı"ndan esinlenerek "Tardigrade" adı verildi. Tardigrade’ın ultra hafif malzemeler kullanılarak üretildiği ve 134 kilogram ağırlığa sahip olduğu belirtildi. Tasarımcılar, motosikletin "astronotların herhangi bir engele meydan okumasına" olanak tanıyan, alüminyum bir kafese monte edilmiş değiştirilebilir havasız karbon lastiklere sahip olduğunu açıkladı. Ayrıca, sürücülerin çeşitli ekipman türlerini yanlarında taşıyabilecekleri aktarıldı. Bununla birlikte elektrikle çalışan ve 110 km pil menziline sahip motosikletin Rus tasarımcı Andrew Fabishevskiy'in bir eskizinden esinlenilerek üretildiği aktarıldı. Hookie’den yapılan açıklamada, “Bu tamamen fantastik uzay aracının gerçekleştirilmesiyle, geleceğimizle ilgili soruları da gündeme getiren bir düşünce deneyini yapmak istiyoruz: Dünya’nın sınırlarının ötesinde yaşam nasıl olurdu?” denildi. Öte yandan, motosiklet henüz Ay’a ulaşamayacak. Bunun yerine Los Angeles California'daki Petersen Otomotiv Müzesi'nde sergileniyor.