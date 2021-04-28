Atmosferi temizleyen sürücüsüz otomobil 2023'te yollarda olacak: Çift kişilik yatağı ve oyun salonu var

Çinli otomobil üreticisi IM Motors için, etrafındaki kirli havayı temizleyebilen çevreci bir otomobil konsepti geliştirildi. Airo adı verilen sürücüsüz otomobilin 2023 yılında üretilmeye başlanacağj açıklandı. Bununla birlikte otomobil, sahip olduğu çift kişilik bir yatağa dönüşebilen dev masası ve entegre ekranlarıyla kullanıcılarına sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirmeyi vaat ediyor.

ntv.com.tr 28.04.2021 - 12:47

Atmosferi temizleyen sürücüsüz otomobil 2023'te yollarda olacak: Çift kişilik yatağı ve oyun salonu var - 1

İngiltere’de faaliyet gösteren Heatherwick Studio, Çinli otomobil üreticisi IM Motors için yeni bir sürücüsüz otomobil konsepti tasarladı. “Airo” adı verilen aracın yolculuk esnasında diğer araçların bıraktığı kirliliği temizleyeceği ve ardından temiz hava bırakacağı açıklandı.

Atmosferi temizleyen sürücüsüz otomobil 2023'te yollarda olacak: Çift kişilik yatağı ve oyun salonu var - 2

Çevreci otomobilin üretimine 2023 yılında başlanabileceği belirtilirken, aracın tasarımda yer alan çift kişilik bir yatağa dönüşebilen yemek masası dikkat çekiyor. 

Atmosferi temizleyen sürücüsüz otomobil 2023'te yollarda olacak: Çift kişilik yatağı ve oyun salonu var - 3

YOLCULAR UYKULARINA KESİNTİSİZ OLARAK DEVAM EDEBİLECEK

Heatherwick Studio tarafından yapılan açıklamada bu şekilde yolcuların uzun yolculuklarda uykularına kesintisiz olarak devam edebilecekleri, büyük masa ve oyun oynanabilen entegre ekranlar aracılığıyla sevdikleriyle hoş bir şekilde vakit geçirebilecekleri aktarıldı. 

Atmosferi temizleyen sürücüsüz otomobil 2023'te yollarda olacak: Çift kişilik yatağı ve oyun salonu var - 4

ETRAFINDAKİ HAVAYI TEMİZLEYECEK

Bununla birlikte sürücüsüz otomobil  elektrik enerjisi ile çalışacak ve karbon emisyonu üretmeyecek. Heatherwick, ayrıca aracın havadaki kirlilik partiküllerini temizleyebilen alt şasiye takılı son teknoloji bir HEPA filtreleme sistemi ile donatılacağını duyudu. 

Atmosferi temizleyen sürücüsüz otomobil 2023'te yollarda olacak: Çift kişilik yatağı ve oyun salonu var - 5

Bu şekilde yoldaki diğer araçların ürettiği zararlı kimyasal partiküllerini taşıyan kirli hava, Airo'nun altındaki  HEPA filtresinde temizlenecek. 

Atmosferi temizleyen sürücüsüz otomobil 2023'te yollarda olacak: Çift kişilik yatağı ve oyun salonu var - 6

Heatherwick Studio'nun kurucusu Thomas Heatherwick, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Airo’nun çevreci bir sürücüsüz otomobilen daha fazlası olduğunu belirtti. 

Atmosferi temizleyen sürücüsüz otomobil 2023'te yollarda olacak: Çift kişilik yatağı ve oyun salonu var - 7
Heatherwick, "Airo, yemek yemek, çalışmak, oyun oynamak ve hatta uyumak için ekstra alana sahip çok işlevli bir alama sahip. Aynı zamanda, doğayı da temizleyerek bizi daha temiz ve daha iyi bir geleceğe taşımayı amaçlayan bir otomobil konsepti" ifadelerini kullandı.

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