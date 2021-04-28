Atmosferi temizleyen sürücüsüz otomobil 2023'te yollarda olacak: Çift kişilik yatağı ve oyun salonu var

İngiltere’de faaliyet gösteren Heatherwick Studio, Çinli otomobil üreticisi IM Motors için yeni bir sürücüsüz otomobil konsepti tasarladı. “Airo” adı verilen aracın yolculuk esnasında diğer araçların bıraktığı kirliliği temizleyeceği ve ardından temiz hava bırakacağı açıklandı.

Heatherwick Studio tarafından yapılan açıklamada bu şekilde yolcuların uzun yolculuklarda uykularına kesintisiz olarak devam edebilecekleri, büyük masa ve oyun oynanabilen entegre ekranlar aracılığıyla sevdikleriyle hoş bir şekilde vakit geçirebilecekleri aktarıldı.

Bununla birlikte sürücüsüz otomobil elektrik enerjisi ile çalışacak ve karbon emisyonu üretmeyecek. Heatherwick, ayrıca aracın havadaki kirlilik partiküllerini temizleyebilen alt şasiye takılı son teknoloji bir HEPA filtreleme sistemi ile donatılacağını duyudu.

Heatherwick Studio'nun kurucusu Thomas Heatherwick, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Airo’nun çevreci bir sürücüsüz otomobilen daha fazlası olduğunu belirtti.

Heatherwick, "Airo, yemek yemek, çalışmak, oyun oynamak ve hatta uyumak için ekstra alana sahip çok işlevli bir alama sahip. Aynı zamanda, doğayı da temizleyerek bizi daha temiz ve daha iyi bir geleceğe taşımayı amaçlayan bir otomobil konsepti" ifadelerini kullandı.