Atmosferi temizleyen sürücüsüz otomobil 2023'te yollarda olacak: Çift kişilik yatağı ve oyun salonu var

ntv.com.tr 28.04.2021 - 12:47
İngiltere’de faaliyet gösteren Heatherwick Studio, Çinli otomobil üreticisi IM Motors için yeni bir sürücüsüz otomobil konsepti tasarladı. “Airo” adı verilen aracın yolculuk esnasında diğer araçların bıraktığı kirliliği temizleyeceği ve ardından temiz hava bırakacağı açıklandı.
Çevreci otomobilin üretimine 2023 yılında başlanabileceği belirtilirken, aracın tasarımda yer alan çift kişilik bir yatağa dönüşebilen yemek masası dikkat çekiyor.
Heatherwick Studio tarafından yapılan açıklamada bu şekilde yolcuların uzun yolculuklarda uykularına kesintisiz olarak devam edebilecekleri, büyük masa ve oyun oynanabilen entegre ekranlar aracılığıyla sevdikleriyle hoş bir şekilde vakit geçirebilecekleri aktarıldı.
Bununla birlikte sürücüsüz otomobil elektrik enerjisi ile çalışacak ve karbon emisyonu üretmeyecek. Heatherwick, ayrıca aracın havadaki kirlilik partiküllerini temizleyebilen alt şasiye takılı son teknoloji bir HEPA filtreleme sistemi ile donatılacağını duyudu.
Bu şekilde yoldaki diğer araçların ürettiği zararlı kimyasal partiküllerini taşıyan kirli hava, Airo'nun altındaki HEPA filtresinde temizlenecek.
Heatherwick Studio'nun kurucusu Thomas Heatherwick, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Airo’nun çevreci bir sürücüsüz otomobilen daha fazlası olduğunu belirtti.