Ay'a yolculuk neden bu kadar zor?

Sovyetler Birliği'nin "Luna 9"u, Şubat 1966'da Ay'a kontrollü veya "yumuşak" iniş yapan ilk uzay aracı oldu. ABD yalnızca dört ay sonra "Surveyor 1" uzay aracını Ay yüzeyine yollayarak Sovyetleri takip etti.

O zamandan bu yana yalnızca üç ülke (Çin, Hindistan ve Japonya) böyle bir dönüm noktasına ulaştı. Üç ülke de 21. yüzyılda ilk kez robot araçlarla Ay yüzeyine ulaştı.

ABD, en son 1972'de "Apollo 17" misyonuyla ay yüzeyine insan gönderen tek ülke olmaya devam ediyor.

Ancak ABD hükümeti o zamandan bu yana astronot olsun ya da olmasın Ay'a herhangi bir yumuşak iniş yapmayı denemedi bile.