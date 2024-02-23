Ay'a yolculuk neden bu kadar zor?
Dünya'nın yüz binlerce kilometre ötesinde telefon kulübesi büyüklüğünde bir uzay aracı, 50 yılı aşkın bir süre sonra ABD'nin Ay'a geri dönmesini sağladı. İnsanlığın ilk kez yaklaşık 50 yıl önce gerçekleştirdiği ilk başarılı görevden sonra Ay'a iniş girişimlerinin yarısından fazlası başarısızlıkla sonuçlandı.Peki Ay'a yolculuk neden bu kadar zor? ABD neden tekrar denemek için bu kadar bekledi?
Söz konusu Ay'a yolculuk olduğunda başarı garanti etmek çok zor ancak bugün NASA destekli Intuative Machines şirketine ait Odysseus uzay aracı Ay'a 50 yılı aşkın bir sürenin ardından başarılı iniş gerçekleştirdi.
Daha önce ABD tarafından Ay yüzeyine inmesi için gönderilen "Peregrine" uzay aracı yaşadığı kritik yakıt kaybı nedeniyle başarısız olarak kontrollü düşürülmüştü.
Rusya'nın 47 yıl sonra ilk Ay'a iniş misyonu "Luna 25" , Ağustos 2023'te zorunlu iniş yaparak başarısız oldu.
Japonya merkezli Ispace şirketi tarafından geliştirilen bir iniş aracı olan "Hakuto-R" , geçen Nisan ayında benzer bir kaderle karşılaştı.