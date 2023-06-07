Battle Royale'de Transformers esintileri: Fortnite yeni sezon ne zaman çıkacak?

Fortnite'ın yeni sezonu çok yakında oyuncular ile buluşacak. Peki Fortnite yeni sezon ne zaman? İşte Fortnite 4. bölüm 3. sezonuyla ilgili tüm bilinenler

Battle Royale'de Transformers esintileri: Fortnite yeni sezon ne zaman çıkacak? - 1

Fortnite 4. Bölüm 3. Sezon ile eski kalıntılar ve sık ormanlarla dolu yeni bir alan ortaya çıkaran büyük bir değişiklik geçirmek üzere. Fortnite'ın yeni sezonunun teması "Wilds" olarak nitelendirildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Battle Royale'de Transformers esintileri: Fortnite yeni sezon ne zaman çıkacak? - 2

FORTNITE YENİ SEZON HAKKINDA BİLİNENLER

Fortnite'ın resmi Twitter hesabından yayımlanan kısa bir fragman videosundan yola çıkarsak yeni ajanlar ve haritada büyük değişiklikler olabileceğini söylemek mümkün. Yayınlanan fragmanda adanın bir kısmı çöküyor ve böylelikle bu bölgede bir orman ve antik kalıntılar ortaya çıkacak.

Battle Royale'de Transformers esintileri: Fortnite yeni sezon ne zaman çıkacak? - 3

TRANSFORMERS RÜZGARI

Yeni sezonda Optimus Prime görünümünün Battle Pass'te olacağı iddia edildi. Bir Reddit kullanıcısı paylaştığı görselle Fortnite bekleme ekranında Optimus Prime'ın olduğunu öne sürdü.

Battle Royale'de Transformers esintileri: Fortnite yeni sezon ne zaman çıkacak? - 4

YIRTICI BİNEKLERE YENİSİ GELİYOR

Fortnite, 3. bölümde yırtıcı hayvanların binek olarak kullanılmasına olanak sağlamıştı. Muhtemelen bu yeni sezonda binek hayvanların arasına Raptor'ların da katılacağı aktarıldı.

Battle Royale'de Transformers esintileri: Fortnite yeni sezon ne zaman çıkacak? - 5

YENİ SEZON NE ZAMAN?

Fortnite'ın Wilds olarak tanımladığı yeni sezonu, Sezon 2 sona erdikten kısa bir süre sonra 9 Haziran 2023'te TSİ 09.00'da gelecek.

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