Battle Royale'de Transformers esintileri: Fortnite yeni sezon ne zaman çıkacak?

FORTNITE YENİ SEZON HAKKINDA BİLİNENLER

Fortnite'ın resmi Twitter hesabından yayımlanan kısa bir fragman videosundan yola çıkarsak yeni ajanlar ve haritada büyük değişiklikler olabileceğini söylemek mümkün. Yayınlanan fragmanda adanın bir kısmı çöküyor ve böylelikle bu bölgede bir orman ve antik kalıntılar ortaya çıkacak.