Battle Royale'de Transformers esintileri: Fortnite yeni sezon ne zaman çıkacak?

Fortnite 4. Bölüm 3. Sezon ile eski kalıntılar ve sık ormanlarla dolu yeni bir alan ortaya çıkaran büyük bir değişiklik geçirmek üzere. Fortnite'ın yeni sezonunun teması "Wilds" olarak nitelendirildi.
Fortnite'ın resmi Twitter hesabından yayımlanan kısa bir fragman videosundan yola çıkarsak yeni ajanlar ve haritada büyük değişiklikler olabileceğini söylemek mümkün. Yayınlanan fragmanda adanın bir kısmı çöküyor ve böylelikle bu bölgede bir orman ve antik kalıntılar ortaya çıkacak.
Yeni sezonda Optimus Prime görünümünün Battle Pass'te olacağı iddia edildi. Bir Reddit kullanıcısı paylaştığı görselle Fortnite bekleme ekranında Optimus Prime'ın olduğunu öne sürdü.
Fortnite, 3. bölümde yırtıcı hayvanların binek olarak kullanılmasına olanak sağlamıştı. Muhtemelen bu yeni sezonda binek hayvanların arasına Raptor'ların da katılacağı aktarıldı.