Baykar'dan insansız savaş uçağına ilişkin görsel paylaşımı
İHA ve SİHA üreticisi Baykar Savunma, Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı.
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ntv.com.tr 20.07.2021 - 12:11
Yerli insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma'dan Kurban Bayramı'nına özel bir paylaşım geldi.
Baykar Savunma, insansız savaş uçağının kavramsal tasarım görsellerini paylaştı.
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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