Bennu asteroidi, eskiden yaşam olan bir gezegenin parçası olabilir
NASA'nın tarihi asteroid misyonu, Bennu'nun yaşamı destekleyen bileşenler içerdiğini ortaya çıkardı. Örneklerin analizi sonucunda asteroidde su taşıyan mineraller tespit edildi. Bilim insanları Bennu'nun, yaşam için uygun olabilecek eski bir su dünyasının uzayda sürüklenen bir parçası olduğunu düşünüyor.
Bilim insanları, NASA tarafından incelenmek üzere geçtiğimiz aylarda Dünya'ya örnekleri getirilen Bennu asteroidinin eskiden yaşam olan bir gezegenin parçası olabileceğini düşünüyor.