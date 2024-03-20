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Bennu asteroidi, eskiden yaşam olan bir gezegenin parçası olabilir

NASA'nın tarihi asteroid misyonu, Bennu'nun yaşamı destekleyen bileşenler içerdiğini ortaya çıkardı. Örneklerin analizi sonucunda asteroidde su taşıyan mineraller tespit edildi. Bilim insanları Bennu'nun, yaşam için uygun olabilecek eski bir su dünyasının uzayda sürüklenen bir parçası olduğunu düşünüyor.

Bennu asteroidi, eskiden yaşam olan bir gezegenin parçası olabilir - 1

Bilim insanları, NASA tarafından incelenmek üzere geçtiğimiz aylarda Dünya'ya örnekleri getirilen Bennu asteroidinin eskiden yaşam olan bir gezegenin parçası olabileceğini düşünüyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bennu asteroidi, eskiden yaşam olan bir gezegenin parçası olabilir - 2

DÜNYA OKYANUSLARINDA BULUNAN BİLEŞENLER

45 milyon yıllık örneklerin derinlemesine analizi, Bennu asteroidinin yapısında Dünya okyanuslarında bulunan magnezyum fosfat, tektonik plakalarda gözlenen fillosilikatlar ve proteinlerde önemli bir bileşen olan glisin tespit etti.

Bennu asteroidi, eskiden yaşam olan bir gezegenin parçası olabilir - 3

"YAŞAM İÇİN UYGUN BİR GEZEGENİN PARÇASI"

Bilim insanları su taşıyan mineraller de tespit ederek Bennu'nun yaşam için uygun olabilecek eski bir su dünyasından geldiği yönündeki spekülasyonları doğruladı.

Ekip, Bennu gibi bir asteroidin bu mineralleri Dünya'ya getirerek yaşamın yapı taşlarını oluşturduğuna ve varlığımıza yol açan süreci başlattığına inanıyor.

Bennu asteroidi, eskiden yaşam olan bir gezegenin parçası olabilir - 4

Arizona Üniversitesi'ndeki bilim insanları, asteroit örneklerini incelemek için güçlü bir elektron mikroskobu kullandı.

Bu sayede örneklerde, yalnızca büyük miktarlarda magnezyum fosfat ve glisin değil, aynı zamanda karbonatlar, sülfitler, olivin ve manyetit gibi diğer "su bazlı" minerallerin de mevcut olduğu ortaya çıktı.

Bennu asteroidi, eskiden yaşam olan bir gezegenin parçası olabilir - 5

"BU KADAR TAZE BİR ŞEY GÖRMEK OLAĞANÜSTÜ"

Bennu'nun örneklerinde bulunan mineraller nadir örnekler teşkil ediyor. Çünkü Dünya'ya düşen asteroidler genelde düştükleri gün bulunmuyor.

Dünya atmosferinde el değmeden bir süre kendi halinde kalan uzay kayalarının yüzeyleri ve yapıları değişime uğruyor. Ancak Bennu'da durum böyle olmadı.

Bennu'yu inceleyen ekipten bir bilim insanı, "Onu kelimenin tam anlamıyla Dünya'ya düştüğü gün gördük; bu kadar taze bir şey görmek olağanüstü." diye konuştu.

Bennu asteroidi, eskiden yaşam olan bir gezegenin parçası olabilir - 6

Veriler, NASA'nın "OSRISIS-REx" misyonu kapsamında Bennu'dan toplandı. Bu, bilim insanlarının taze ve bozulmamış örnekleri doğrudan kaynaktan alabildiği anlamına geliyor.

Bennu asteroidi, eskiden yaşam olan bir gezegenin parçası olabilir - 7

Bilim insanları Bennu'nun, koleksiyonlarında yer alan hiçbir asteroid parçasına benzemediğini kaydetti.

Bennu asteroidi, eskiden yaşam olan bir gezegenin parçası olabilir - 8

"OSIRIS-REx" misyonu, Eylül 2023'te Bennu'dan örnekleri yeryüzüne getirdi ve asteroidin parçası olduğu gezegende yaşamın var olduğuna dair kanıtlar sunmuş oldu.

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