Bennu asteroidi, eskiden yaşam olan bir gezegenin parçası olabilir

"BU KADAR TAZE BİR ŞEY GÖRMEK OLAĞANÜSTÜ"

Bennu'nun örneklerinde bulunan mineraller nadir örnekler teşkil ediyor. Çünkü Dünya'ya düşen asteroidler genelde düştükleri gün bulunmuyor.

Dünya atmosferinde el değmeden bir süre kendi halinde kalan uzay kayalarının yüzeyleri ve yapıları değişime uğruyor. Ancak Bennu'da durum böyle olmadı.

Bennu'yu inceleyen ekipten bir bilim insanı, "Onu kelimenin tam anlamıyla Dünya'ya düştüğü gün gördük; bu kadar taze bir şey görmek olağanüstü." diye konuştu.