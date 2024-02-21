Bezos'tan 8,5 milyar dolarlık hisse satışı: Vergiden mi kaçıyor?

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 50 milyon adetlik hisse satış planını tamamladı. Toplam 8,5 milyar dolarlık çıkış yapan Bezos'un gelecek planı bilinmiyor. Hisse satışları ise Miami'ye taşınacağını açıklamasının ardından hızlandı. Bu durum ise akıllara "Vergiden mi kaçıyor?" sorusunu getirdi.

Bezos'tan 8,5 milyar dolarlık hisse satışı: Vergiden mi kaçıyor? - 1

Amazon'un kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Jeff Bezos, yaklaşık 2,4 milyar dolarlık Amazon hissesini daha elden çıkarttı. Böylece Bezos, toplam 50 milyon adetlik hisse satış planını tamamladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bezos'tan 8,5 milyar dolarlık hisse satışı: Vergiden mi kaçıyor? - 2

Bezos, yaklaşık 2,4 milyar dolar değerindeki 14 milyon adet hissenin satışını gerçekleştirdi. Düzenleyici kuruma yapılan bildirime göre satışlar geçen hafta sonunda başladı ve salı gününe kadar devam etti.

Bezos'tan 8,5 milyar dolarlık hisse satışı: Vergiden mi kaçıyor? - 3

Şubat ayından bu yana satılan toplam hisse sayısı 50 milyona çıkarken, nakit çıkışı 8,5 milyar dolara ulaştı. Bezos'un hisse satışı planlanmış bir ticaret kapsamında yapıldı. Kasım ayında Amazon'un kurucusu, 31 Ocak 2025'ten önce 50 milyon hisse satışı yapmayı kabul etmişti.

Bezos'tan 8,5 milyar dolarlık hisse satışı: Vergiden mi kaçıyor? - 4

Şubat ayı boyunca 3 seferde 12'şer milyon adet hisseyi elden çıkartan Bezos, en son Mayıs 2021'de hisse satışı gerçekleştirmişti. Bezos, ayrıca Mayıs 2021'de Amazon CEO'luğundan istifa etmişti.

Bezos'tan 8,5 milyar dolarlık hisse satışı: Vergiden mi kaçıyor? - 5

DAHA AZ VERGİ ÖDEYECEK

Bezos'un hisse senedi satışları, Seattle'dan ayrılıp Miami'ye taşınacağını açıklamasından bu yana hızlandı.

Seattle'ın bulunduğu Washington eyaleti, 2022 yılında yüzde 7'lik sermaye kazancı vergisini uygulamaya konmuştu. Miami'nin bağlı olduğu Florida eyaletinde ise vergi uygulaması bulunmuyor.

191 milyar doların üzerinde serveti bulunan Bezos'un taşınma ile birlikte milyonlarca dolar vergi tasarrufu sağlayabileceği belirtildi.

Bezos'un gelirlere ilişkin gelecek planı bilinmiyor.

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