Bezos'tan 8,5 milyar dolarlık hisse satışı: Vergiden mi kaçıyor?
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 50 milyon adetlik hisse satış planını tamamladı. Toplam 8,5 milyar dolarlık çıkış yapan Bezos'un gelecek planı bilinmiyor. Hisse satışları ise Miami'ye taşınacağını açıklamasının ardından hızlandı. Bu durum ise akıllara "Vergiden mi kaçıyor?" sorusunu getirdi.
Amazon'un kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Jeff Bezos, yaklaşık 2,4 milyar dolarlık Amazon hissesini daha elden çıkarttı. Böylece Bezos, toplam 50 milyon adetlik hisse satış planını tamamladı.