Big Bang teorisine meydan okuyan çalışma: Evren 26,7 milyar yaşında

EVREN'İN YAŞI İLE TUTARSIZ YILDIZLAR KEŞFEDİLDİ

Ancak, bundan daha da yaşlı görünen yıldızların varlığı birçok araştırmacının kafasını karıştırdı.Örneğin, Terazi takımyıldızındaki Methuselah adlı yıldızın 13,65 milyar ile 15,25 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Buna ek olarak, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, ileri bir evrim durumunda görünen birkaç galaksi keşfettti.