Big Bang teorisine meydan okuyan çalışma: Evren 26,7 milyar yaşında

Kanadalı bilim insanları, Big Bang teorisine meydan okuyarak, Evren’in daha önce düşünülenden iki kat daha yaşlı olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, yaygın şekilde kabul edilen teorinin güncellenmesi gerektiğini belirterek, Evren'in yaşını 26,7 milyar yıl olarak hesapladı.

Big Bang teorisine meydan okuyan çalışma: Evren 26,7 milyar yaşında - 1

Kanada’da yer alan Ottawa Üniversitesi'nden uzmanlar yeni bir model geliştirdi ve Büyük Patlama'nın 26,7 milyar yıl önce gerçekleştiğini iddia etti. Bu, Evren’in 13,7 milyar yıl öncesine dayandığını öne süren önceki tahminlerden neredeyse iki kat daha fazla. 

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Big Bang teorisine meydan okuyan çalışma: Evren 26,7 milyar yaşında - 2

"EVREN 26,7 MİLYAR YAŞINDA"

Çalışmanın yazarlarından Profesör Rajendra Gupta, "Yeni geliştirdiğimiz model galaksi oluşum süresini milyarlarca yıl uzatarak evreni daha önce tahmin edildiği gibi 13,7 değil 26,7 milyar yıl yaşına getiriyor." dedi. 

Big Bang teorisine meydan okuyan çalışma: Evren 26,7 milyar yaşında - 3

Diğer taraftan, bilim insanları şimdiye kadar, uzak galaksilerden gelen ışığın kırmızıya kaymasına dayanarak en eski yıldızları inceleyerek Evren’in yaşını hesapladı. 2021 yılında, bu modele dayanarak, Evren’İn yaşı 13,797 milyar yıl olarak hesaplandı. 

Big Bang teorisine meydan okuyan çalışma: Evren 26,7 milyar yaşında - 4

EVREN'İN YAŞI İLE TUTARSIZ YILDIZLAR KEŞFEDİLDİ

Ancak, bundan daha da yaşlı görünen yıldızların varlığı birçok araştırmacının kafasını karıştırdı.Örneğin, Terazi takımyıldızındaki Methuselah adlı yıldızın 13,65 milyar ile 15,25 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Buna ek olarak, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, ileri bir evrim durumunda görünen birkaç galaksi keşfettti.

Big Bang teorisine meydan okuyan çalışma: Evren 26,7 milyar yaşında - 5

Profesör Gupta, ışığın kırmızıya kaymasına dayanan önceki modelin güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Bu teorinin genişleyen evrenle bir arada var olmasına izin vererek, kırmızıya kaymayı yalnızca genişlemeden kaynaklanmak yerine melez bir fenomen olarak yeniden yorumlamak mümkün hale geliyor." dedi. 

Big Bang teorisine meydan okuyan çalışma: Evren 26,7 milyar yaşında - 6

"ÖNCEKİ MODEL GÜNCELLENMELİ"

Profesör Gupta, Evren’in yaşını hesaplamak için eski teori yerine, evrimleşen “bağlantı sabitleri” teorisinin kullanılması gerektiğini söyledi. Bağlantı sabitleri, parçacıklar arasındaki etkileşimleri yöneten temel fiziksel sabitlere deniliyor. 

Big Bang teorisine meydan okuyan çalışma: Evren 26,7 milyar yaşında - 7

Bağlantı sabitleri fikri, ilk olarak 1928 yılında Paul Dirac tarafından ortaya atıtı. Dirac, bu sabitlerin zaman içinde değişebileceğini öne sürdü.

Profesör Gupta'ya göre, bağlantı sabitleri fikrinden hareketle NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından yüksek kırmızıya kaymalarda gözlemlenen erken galaksilerin oluşumu için zaman dilimi birkaç yüz milyon yıldan birkaç milyar yıla kadar uzatılabilir.

Big Bang teorisine meydan okuyan çalışma: Evren 26,7 milyar yaşında - 8

Öte yandan Profesör Gupta, ayrıca evrenin hızlanan genişlemesinden sorumlu karanlık enerjiyi temsil eden “kozmolojik sabit”in geleneksel yorumunun gözden geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi:

Big Bang teorisine meydan okuyan çalışma: Evren 26,7 milyar yaşında - 9

“Kozmolojik sabit’ yerine, bağlantı sabitlerinin evrimini açıklayan bir ‘sabit’ kullanmalıyız. Kozmolojik modeldeki bu değişiklik, erken evrende gözlemlenen küçük galaksi boyutları bilmecesini çözmeye yardımcı olarak daha doğru gözlemler yapılmasına olanak tanıyor.”

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