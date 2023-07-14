Big Bang teorisine meydan okuyan çalışma: Evren 26,7 milyar yaşında
Kanadalı bilim insanları, Big Bang teorisine meydan okuyarak, Evren’in daha önce düşünülenden iki kat daha yaşlı olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, yaygın şekilde kabul edilen teorinin güncellenmesi gerektiğini belirterek, Evren'in yaşını 26,7 milyar yıl olarak hesapladı.
Kanada’da yer alan Ottawa Üniversitesi'nden uzmanlar yeni bir model geliştirdi ve Büyük Patlama'nın 26,7 milyar yıl önce gerçekleştiğini iddia etti. Bu, Evren’in 13,7 milyar yıl öncesine dayandığını öne süren önceki tahminlerden neredeyse iki kat daha fazla.