Bilim insanları 8 gizemli radyo sinyali keşfetti: Evrende yalnız mıyız?

Binlerce yıldır insanlığın merak ettiği bir soru var: Evrende yalnız mıyız? Bu sorunun henüz bir cevabı yok ama bunu öğrenmenin en iyi yolu, yabancı uygarlıkların geliştirmiş olabileceği teknosinyalleri tespit etmek. Bilim insanları şimdiye kadar potansiyel dünya dışı sinyaller ile insan kaynaklı olanları ayırt etmekte hep zorlandı. Kanadalı araştırmacılar, uzaylı arayışını kolaylaştıracağını umdukları yeni bir yapay zeka algoritması geliştirdi ve bu sayede 8 gizemli radyo sinyali keşfedildi.

Bilim insanları 8 gizemli radyo sinyali keşfetti: Evrende yalnız mıyız? - 1

Kanada’da yer alan Toronto Üniversitesi öğrencisi Peter Ma liderliğindeki uzmanlar, daha önce herhangi bir potansiyel dünya dışı faaliyetten yoksun olduğu düşünülen bir uzay alanındaki 820 yıldıza bakmak için geliştirdikleri yapay zeka algoritmasını kullandıktan sonra 8 radyo sinyali tespit etti. 

Bilim insanları 8 gizemli radyo sinyali keşfetti: Evrende yalnız mıyız? - 2

Ma, bu belirsiz sinyallerin, daha önceki incelemelere gözden kaçtığını söyledi.  Ma, bunun nedenlerinden birinin 'gözlemlerin çoğunda çok fazla parazit olması' olduğunu belirterek, “Uzaydaki heyecan verici radyo sinyallerini Dünya'dan gelen ilginç olmayan radyo sinyallerinden ayırt etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Bilim insanları 8 gizemli radyo sinyali keşfetti: Evrende yalnız mıyız? - 3

YENİ BİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLDİ

SETI Enstitüsü, Breakthrough Listen ve dünyanın dört bir yanındaki bilimsel araştırma kurumlarından gökbilimcilerle birlikte Ma, Dünya’daki tüm arka plan gürültüsünden potansiyel uzaylı sinyallerini daha iyi seçebilen yeni bir makine öğrenimi algoritması geliştirdi. 

Bilim insanları 8 gizemli radyo sinyali keşfetti: Evrende yalnız mıyız? - 4

Bu algoritma, insanların belirli bilgi türlerini edinme biçimini taklit eden ve sürücüsüz otomobillerde kilit bir teknoloji olan bir tür makine öğrenimi ve yapay zeka olan derin öğrenmeyi kullanmayı içeriyordu.

Bilim insanları 8 gizemli radyo sinyali keşfetti: Evrende yalnız mıyız? - 5

SÜNYA DIŞI VE DÜNY KAYNAKLI SİNYALLERİ AYIRT EDEBİLİYOR

Bu durumda, araştırmacılar esasen daha basit bir bilgisayardan klasik bir algoritma aldılar ve potansiyel uzaylı sinyalleri ile insan kaynaklı olanları ayırt etmeyi öğretmek için makine öğrenimini kullandı.

Bilim insanları 8 gizemli radyo sinyali keşfetti: Evrende yalnız mıyız? - 6

Mevcut algoritma daha önce Batı Virginia'daki Robert C. Byrd Green Bank Teleskobu tarafından toplanan onlarca  yıldızdan gelen radyo verilerini taradığında hiçbir şey bulamamıştı.  Ancak Ma ve meslektaşları uzayın o bölgesinde ilgi çekici hiçbir şey bulamamak yerine, şimdi oradan gelen sekiz  farklı radyo sinyali keşfetti.

Bilim insanları 8 gizemli radyo sinyali keşfetti: Evrende yalnız mıyız? - 7

Green Bank Teleskobu'nda Breakthrough Listen proje bilimcisi olarak görev yapan Steve Croft ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bilim insanları 8 gizemli radyo sinyali keşfetti: Evrende yalnız mıyız? - 8

“Herhangi bir tekno-imza araştırmasında kilit mesele, yabancı bir dünyadan gelen bir iletim olabilecek iğneyi bulmak için bu devasa saman yığını sinyallerin arasından bakmaktır. Teleskoplarımız tarafından tespit edilen sinyallerin büyük çoğunluğu kendi teknolojimizden kaynaklanıyor: GPS uyduları, cep telefonları ve benzerleri.Peter'ın algoritması bize saman yığınını filtrelemenin ve tekno sinyallerden beklediğimiz özelliklere sahip sinyalleri bulmanın daha etkili bir yolunu sunuyor.”

Bilim insanları 8 gizemli radyo sinyali keşfetti: Evrende yalnız mıyız? - 9

Diğer taraftan araştırmacılar, tespit edilen yeni 8 sinyalin 30 ila 90 ışık yılı uzaklıktaki 820 yıldızdan oluşan yıldız takımının beşinden gelmiş olabileceğini söyledi. Sinyallerin dünya dışı oldukları kanıtlanmadı, acak araştırmacılar geliştirdikleri teknolojinin pek çok bilimsel çalışma için kapı aralayacağını açıkladı. 

Araştırma, Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER