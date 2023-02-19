Bilim insanları 8 gizemli radyo sinyali keşfetti: Evrende yalnız mıyız?

“Herhangi bir tekno-imza araştırmasında kilit mesele, yabancı bir dünyadan gelen bir iletim olabilecek iğneyi bulmak için bu devasa saman yığını sinyallerin arasından bakmaktır. Teleskoplarımız tarafından tespit edilen sinyallerin büyük çoğunluğu kendi teknolojimizden kaynaklanıyor: GPS uyduları, cep telefonları ve benzerleri.Peter'ın algoritması bize saman yığınını filtrelemenin ve tekno sinyallerden beklediğimiz özelliklere sahip sinyalleri bulmanın daha etkili bir yolunu sunuyor.”