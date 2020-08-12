Bilim insanları corona virüs hurafelerini mercek altına aldı (Yüzlerce cana mal oldu)

Yapılan bir araştırma, bu yöntemleri deneyen yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin hastanelik olduğunu ortaya koydu. "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene" dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre dünya çapında vücudunu dezenfekte etmek için yüksek dereceli alkol içen 800 kişi canından oldu. Metanol içen 5 bin 800'ü aşkın kişi hastaneye yatırıldı, 60 kişi kör oldu. Katar'da dezenfektan içen iki sağlıklı erkek ölümden döndürüldü.