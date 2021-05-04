Bilim insanları Venüs'ün gizemini çözdü: En yakın komşumuzda bir gün ne kadar sürüyor?

Daha önceki tahminler arasında tutarsızlıklar olsa da, Güneş sistemindeki en uzun güne Venüs’ün sahip olduğu biliniyordu. ABD’de yapılan yeni çalışma, Venüs’ün kendi etrafından dönmesinin 243,0226 Dünya günü ya da Dünya’da geçen bir yılın üçte ikisi kadar sürdüğünü buldu.