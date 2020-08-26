Bilim insanlarından 'Starlink' uyarısı

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink gökbilimcilerin tepkileri ile karşı karşıya. Pek çok bilim insanı alçak yörüngede yer aşacak yüzlerce uydunun keşifleri engelleyeceği görüşünde.

ntv.com.tr 26.08.2020 - 08:55

Bilim insanlarından 'Starlink' uyarısı - 1

Özel uzay şirketi SpaceX'in 12 bin mini uydudan oluşacak  Starlink projesi bu sefer eleştiriler ile gündemde. 

Bilim insanlarından 'Starlink' uyarısı - 2

Satellite Constellations 1 (Satcon1) kapsamında  bir araya gelen 250 gökbilimci söz konusu uyduların uzay keşiflerini engelleyeceği görüşünde. 

  

Bilim insanlarından 'Starlink' uyarısı - 3

Bilim insanları alçak yörüngede yer alacak yüzlerce uydunun sahip olduğu güneş panelleri sayesinde yayacağı ışığın yeryüzünden uzay gözlemini imkansız hale getirebileceği ihtimalinin altı çiziliyor. 

  

Bilim insanlarından 'Starlink' uyarısı - 4

Bu uyduların siyah renkte olması ve güneş panellerinin yönünün değiştirilmesi bu etkiyi azaltsa da bilim insanları kesin çözümün projenin iptali olduğu görüşünde. 

Bilim insanlarından 'Starlink' uyarısı - 5

Elon Musk, uzaya gönderilecek binlerce uyduyla dünyanın dört bir yanına hızlı ve ucuz internet hizmeti sağlamayı hedefliyor.  

Bilim insanlarından 'Starlink' uyarısı - 6

SpaceX geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen fırlatma sonrası alçak yörüngedeki uydu sayısını 420’ye yükseltmişti. 

 

Bilim insanlarından 'Starlink' uyarısı - 7
SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor.  Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER