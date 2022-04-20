Bilim insanlarından yeni keşif: Körlük tarihe karışabilir

CİHAZLAR DAHA KOMPAKT GALE GELDİ

Li şöyle devam etti: "Görüntü sensörü mimarimizde elde edilen yeni işlevsellik, yarı iletken maddelerin son yıllardaki hızlı ilerlemesine bağlıdır. Silikon gibi geleneksel yarı iletkenlerle karşılaştırıldığında, kırmızı, yeşil ve mavi renkleri algılamak için yeni malzemelerin bant yapısını, kalınlığını ve diğer kritik parametreleri hassas bir şekilde kontrol edebiliriz.”



Diğer taraftan yeni teknoloji için T Georgia Eyaleti Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme Ofisi (OTTC) tarafından patent başvurusu yapıldı. OTTC Direktörü Cliff Michaels, "Bu teknolojinin mevcut sensörlerde görülen bazı önemli dezavantajların üstesinden gelme potansiyeli var. Nanoteknoloji ilerledikçe ve cihazlar daha kompakt hale geldikçe, bu daha küçük, son derece hassas renk sensörleri inanılmaz derecede faydalı olacak” dedi.