Bill Gates başarısızlığın nedenini açıkladı (400 milyar dolara mal oldu) 

Geçtiğimiz dönemde piyasa değeri 1 milyar doların üzerine çıkan Microsoft'u kuran ve son birkaç yıla kadar dünyanın en zengin ismi olan Bill Gates, Microsoft Mobil ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
New York Times tarafından düzenlenen bir konferansta akıllı telefon sektörünü değerlendiren Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Gates, Microsoft'un iki nedenden ötürü Windows Mobile ile başarıyı yakalayamadığını belirtti.
ZDnet'te yer alan habere göre, Gates suçu üstlendi ve o dönem ABD yönetiminin şirket hakkında "haksız rekabet" soruşturması başlattığını ve bu duruma yoğunlaşmaktan konu ile ilgili gerekli adımları atamadıklarını söyledi.
Gates'e göre, başarısızlığın ikinci nedeni ise Motorola'yla yapılacak anlaşmanın son anda iptal olması. Bunun ardından Motorola tercihini Android'den yana kullandı ve Google'ın işletim sistemi popülaritesini artırdı.
Bir dönem Windows işletim sistemine ev sahipliği yapan telefonlara ciddi yatırım yapan şirket istediği seviyelere ulaşamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz dönemde bu projenin fişini çekmişti.
Bill Gates'in bu hatasının şirkete 400 milyar dolara mal olduğu hesaplanıyor.
Peki kim bu Bill Gates? İşte dünyanın en zengin insanı hakkında az bilinenler...
Teknoloji devi Microsoft'u kuran Gates, servetini bu şirket ile yakaladığı başarıya borçlu. Gates son yıllarda zamanını ve servetini hayır işlerine harcıyor.
Genelde hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı seven çift beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates Vakfı’yla yaptıkları çalışmalarla objektiflere yansıyor.
Çiftin ceplerinden ödedikleri 19 milyar dolar ile kurdukları vakıf, aids, hiv, çocuk felci ve fakirlikle mücadele konularında çalışmalar yapıyor.
Bill Gates son 17 yılın en büyük bağışını yaptı. Ünlü iş adamı Microsoft’taki hisselerinin yüzde 5’ini kendisi ve eşi adına kurduğu Bill&Melinda Gates vakfına bağışladı.
Bill Gates’in kuruluşundan bu yana Bill&Melinda Gates vakfına 50 milyar dolar bağışladığı hesaplanıyor.
Ekonomi ve Bilgisayar Bilimleri mezunu olan Melinda, Bill ile tanışma hikayelerini şu sözler ile anlatmıştı:
“Bir gün Microsoft’un otoparkında karşılaştık ve kısa bir sohbet etme şansımız oldu. Konuşmanın sonunda bana 2 hafta sonra Cumartesi akşamı birlikte yemeğe çıkmak için uygun olup olmadığımı sordu. Bu kadar ileri bir tarihte müsait olup olmadığımı bilmediğimi söyleyerek güldüm. Birkaç saat sonra beni aradı ve bu akşam için yemeğe davet etti ve ben de kabul ettim. Hikayemiz böyle başladı.”