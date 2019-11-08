Bill Gates başarısızlığın nedenini açıkladı (400 milyar dolara mal oldu) 

ZDnet'te yer alan habere göre, Gates suçu üstlendi ve o dönem ABD yönetiminin şirket hakkında "haksız rekabet" soruşturması başlattığını ve bu duruma yoğunlaşmaktan konu ile ilgili gerekli adımları atamadıklarını söyledi.

Gates'e göre, başarısızlığın ikinci nedeni ise Motorola'yla yapılacak anlaşmanın son anda iptal olması. Bunun ardından Motorola tercihini Android'den yana kullandı ve Google'ın işletim sistemi popülaritesini artırdı.