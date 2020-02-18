Bill Gates satın aldığı ilk elektrikli otomobili açıkladı

Fosil yakıtların terk edilmesi gerektiğini katıldığı pek çok platformda dile getiren ABD'li milyarder ilk elektrikli otomobilini satın aldı.
Gates tercihini Volkswagen Group'un bünyesinde bulunan Porsche'nin elektrikli modeli Taycan'dan yana kullandı.
Tesla'nın bu politikasını taktir ettiğini belirten Gates, Tesla'yı takdir etmesine rağmen tercihini Porsche Taycan'dan yana kullanmasının nedenini ise şu sözlerle açıkladı:
"Bu model premium modeller ile benzer seviyede bir fiyat etiketine sahip ama son derece havalı bir model. Bu benim satın aldığım ilk elektrikli model ve bu aracı kullanmaktan çok keyif alıyorum."
Musk ise Gates'in bu kararı sonrası hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
Firma Porsche Mission E’yi ilk kez 2015 yılında Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarmıştı.
İşte elektrikli otomobil sektöründe Tesla'nın rakibi olan model hakkında bilmeniz gereken her şey...