Bill Gates satın aldığı ilk elektrikli otomobili açıkladı



Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates satın aldığı ilk elektrikli otomobil modelini açıkladı.

Microsoft'taki görevinden ayrıldıktan sonra mesaisinin büyük bir bölümünü hayır işlerine ve ikilim konularına ayıran Bill Gates, Küresel Isınma konusunda oldukça hassas olan isimlerin başında geliyor.

Fosil yakıtların terk edilmesi gerektiğini katıldığı pek çok platformda dile getiren ABD'li milyarder ilk elektrikli otomobilini satın aldı. Gates tercihini Volkswagen Group'un bünyesinde bulunan Porsche'nin elektrikli modeli Taycan'dan yana kullandı.

Elektrikli otomobillerin çevre kirliliği ile iklim değişikliği ile olan mücadelede kilit rol oynadığının altını çizen Gates, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın bu alanda en dikkat çeken şirket olduğunu belirtti.

Tesla'nın bu politikasını taktir ettiğini belirten Gates, Tesla'yı takdir etmesine rağmen tercihini Porsche Taycan'dan yana kullanmasının nedenini ise şu sözlerle açıkladı: "Bu model premium modeller ile benzer seviyede bir fiyat etiketine sahip ama son derece havalı bir model. Bu benim satın aldığım ilk elektrikli model ve bu aracı kullanmaktan çok keyif alıyorum." Musk ise Gates'in bu kararı sonrası hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

PORSCHE TAYCAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER? Firma Porsche Mission E’yi ilk kez 2015 yılında Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarmıştı. İşte elektrikli otomobil sektöründe Tesla'nın rakibi olan model hakkında bilmeniz gereken her şey...

Aracın tork değeri hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Porsche Taycan, toplam sistem performansı ile 440 kW yani 600 beygir güç üretebiliyor. Porsche, kullanıcıları en güçlü motor ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 3 saniyede çıkartacak.

Otomobilin elektrikli güç aktarma mekanizması kısa aralıklarla birkaç kez hızlanıldığında dahi tam motor gücüne ulaşılabilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca Taycan, Temmuz ayının sonunda seri üretim öncesi 0 km/sa'ten 200 km/sa'e üst üste 26 kez çıkmayı başardı.

Zamanlı sürüşlerde elde edilen ortalama hızlanma süresi 10 saniyenin altındaydı. En hızlı ve en yavaş hızlanmalar arasındaki fark sadece 0,8 saniyeydi.

Maksimum hızının 250 km/s olacağı belirtilen Taycan, 800 voltluk özel şarj sistemiyle 20 dakikada yüzde 80 oranında doldurulabilecek. Taycan'ın tek şarjla sürücüsüne sunduğu maksimum menzil ise 500 kilometre.