Bill Gates: Yapay zeka çocuklara 18 ay içinde okuma-yazma öğretecek

Yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT'ye 10 milyor dolar yatırım yapan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bu teknolojinin çok yakında öğrencilere eğitim vermek için kullanabileceğini açıkladı. Yapay zekanın 18 ay içinde bir öğretmenle aynı yeteneklere sahip olacağına vurgulayan Gates, sohbet robotlarının öğrencilere okuma-yazma öğretebileceğini söyledi. 67 yaşındaki milyarder, bu durumun özellikle yoksul ülkelerdeki çocuklar için fırsat eşitliğine katkıda bulunacağını belirtti.

Bill Gates: Yapay zeka çocuklara 18 ay içinde okuma-yazma öğretecek - 1

Microsoft'un kurucuSU Bill Gates'e göre, yapay zekalı sohbet robotları önümüzdeki 18 ay içinde çocuklara okuma ve yazma öğretecek seviyeye gelecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bill Gates: Yapay zeka çocuklara 18 ay içinde okuma-yazma öğretecek - 2

Gates, ABD’nin San Diego'daki eyaletinde düzenlenen ASU+GSV Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Yapay zeka herhangi bir insanın yapabileceği kadar iyi bir öğretmen olma yeteneğine sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Bill Gates: Yapay zeka çocuklara 18 ay içinde okuma-yazma öğretecek - 3

Bununla birlikte, Microsoft’un 10 milyar dolar yatırım yaptığı ChatGPT ve Google tarafından geliştirilen Bard gibi yapay zekalı sohbet robotları son aylarda hızla gelişti ve artık bazı testlerde insan düzeyindeki zekayla rekabet edebiliyor.

Bill Gates: Yapay zeka çocuklara 18 ay içinde okuma-yazma öğretecek - 4

"ÖĞRENCİLERİ MOTİVE EDEBİLİR"

Gates, insan düşünce süreçlerini taklit edecek bilişsel yetenekten yoksun oldukları için yazma becerilerini öğretmenin geleneksel olarak bilgisayarlar için zor olduğunu söyledi. Ancak, Gates  yapay zekalı sohbet robotlarının  insan benzeri bir dili tanıyıp yeniden üretebileceğini açıkladı.

Bill Gates: Yapay zeka çocuklara 18 ay içinde okuma-yazma öğretecek - 5

Verimli bir öğretmen olabilmesi için yapay zekanın gelişmesi gerektiğini belirten Gates, sohbet robotlarının öğrencileri daha iyi motive etmek için kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

Bill Gates: Yapay zeka çocuklara 18 ay içinde okuma-yazma öğretecek - 6

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Diğer taraftan Gates çocuklara okuma ve yazma öğretebilecek yapay zeka teknolojisinin gelecek 18 ay içinde gelişeceğinden emin olduğunu ve bu durumun eğitim olanaklarına ulaşamayan bölgedeki çocuklar için çok büyük fırsatlar yaratacağını sözlerine ekledi.

Bill Gates: Yapay zeka çocuklara 18 ay içinde okuma-yazma öğretecek - 7

Gates, ücretsiz olarak sunulan sohbet robotlarının insan bir öğretmenden  birebir özel ders almaktan daha uygun fiyatlı ve erişilebilir olacağına inandığını vurguladı.

Bill Gates: Yapay zeka çocuklara 18 ay içinde okuma-yazma öğretecek - 8
Bill Gates: Yapay zeka çocuklara 18 ay içinde okuma-yazma öğretecek - 9
Bill Gates: Yapay zeka çocuklara 18 ay içinde okuma-yazma öğretecek - 10
Bill Gates: Yapay zeka çocuklara 18 ay içinde okuma-yazma öğretecek - 11
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