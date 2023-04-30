Bill Gates: Yapay zeka çocuklara 18 ay içinde okuma-yazma öğretecek

Microsoft'un kurucuSU Bill Gates'e göre, yapay zekalı sohbet robotları önümüzdeki 18 ay içinde çocuklara okuma ve yazma öğretecek seviyeye gelecek.
Gates, ABD’nin San Diego'daki eyaletinde düzenlenen ASU+GSV Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Yapay zeka herhangi bir insanın yapabileceği kadar iyi bir öğretmen olma yeteneğine sahip olacak." ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte, Microsoft’un 10 milyar dolar yatırım yaptığı ChatGPT ve Google tarafından geliştirilen Bard gibi yapay zekalı sohbet robotları son aylarda hızla gelişti ve artık bazı testlerde insan düzeyindeki zekayla rekabet edebiliyor.
Gates, insan düşünce süreçlerini taklit edecek bilişsel yetenekten yoksun oldukları için yazma becerilerini öğretmenin geleneksel olarak bilgisayarlar için zor olduğunu söyledi. Ancak, Gates yapay zekalı sohbet robotlarının insan benzeri bir dili tanıyıp yeniden üretebileceğini açıkladı.
Verimli bir öğretmen olabilmesi için yapay zekanın gelişmesi gerektiğini belirten Gates, sohbet robotlarının öğrencileri daha iyi motive etmek için kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.
Diğer taraftan Gates çocuklara okuma ve yazma öğretebilecek yapay zeka teknolojisinin gelecek 18 ay içinde gelişeceğinden emin olduğunu ve bu durumun eğitim olanaklarına ulaşamayan bölgedeki çocuklar için çok büyük fırsatlar yaratacağını sözlerine ekledi.
Gates, ücretsiz olarak sunulan sohbet robotlarının insan bir öğretmenden birebir özel ders almaktan daha uygun fiyatlı ve erişilebilir olacağına inandığını vurguladı.